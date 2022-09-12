YAŞAM
12 Eylül 2022 - 22:32

Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli bir personel, mesai arkadaşları tarafından kampüs içerisindeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 22:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görevli olan Y.C. (56), dolaşmak için kampüs içerisindeki ağaçlık alana gitti. Aradan geçen zamana rağmen mesaisine dönmeyince arkadaşları kendisini aramaya çıktı. Ağaçlık alanda Y.C.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Y.C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay mahali inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Y.C.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Y.C.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı
Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Son Haberler
Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı
Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı
Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi
Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi
Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi
Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi
Asgari ücrete Ocak ayında gelmesi beklenen rakam açıklandı! Milyonların beklediği asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Rakam gerçek olursa herkes bayram edecek!
Asgari ücrete Ocak ayında gelmesi beklenen rakam açıklandı! Milyonların...
O markette fiyatlar sabitlendi! İndirim tavan yaptı...
O markette fiyatlar sabitlendi! İndirim tavan yaptı...
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara...
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç itiraflar dur durak bilmiyor! Biz ne ara bu hale düştük! Eşim kadın kıyafetleri giyiyor, Eşim fotoğraflarımı erkek arkadaşıyla paylaşıyor! Esra Ezmeci cevapları ile gündem oldu!
Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç itiraflar dur durak bilmiyor! Biz ne ara...
Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin işaret ettiği o tarihlere dikkat! Yatırımcısına bayram ettirecek
Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin...
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor!...
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil...
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir konu'
Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir...
Kartpostallık dolunay manzarası
Kartpostallık dolunay manzarası