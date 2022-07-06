Üniversite sınavı kalkıyor mu? 2023 YKS kalkıyor mu? Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite açıklaması







Üniversite sınavı kalkıyor mu?







2023 YKS kalkıyor mu?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında bir konuşma yapan Devlet Bahçeli, sınavsız üniversite açıklamasıyla gündeme geldi. Bahçelinin açıklamasında, yakın bir süreçte üniversite sınavının kaldırılmasına inandığı ve bu hususta verilen vaatlerinin gerçekleşmesi umudu içinde olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. MHP liderinin açıklaması sonrası milyonlarca öğrenci, 2023 YKS sınavının kalkıp kalmayacağına ilişkin araştırmalara başladı.İstedikleri bölümlerde okuyabilmek için aylar öncesinden sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci girdikleri bu sınavın kalkıp kalkmayacağına MHP liderinin açıklamalarına odaklandı. Partisinin grup toplantısında bir konuşma yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasında YKS sınavına değindi ve yürürlükte olan sınav sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini okul öncesindeki sürecinde hesaba katılarak bu kapsamında her öğrencinin ilgi alanına uygun olan eğitim alanının temininin sağlanması gerektiğine inandığını söyledi.Üniversite sınavının tamamen kaldırılması gerektiğine inanan Bahçeli, yakın bir zaman sonrası üniversite sınavının kaldırılacağına inandığını ve bu hususta verdikleri söz ve vaatlerinde kesinlikle gerçekleşeceğini aktardı.MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrası YKS sınavına girmek isteyen öğrenciler 2023 yılında sınav sisteminin kaldırılıp kaldırılamayacağını sorgularken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şuan ki sistemin devam etmesi ve herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde 2023 yılında YKS sınavının yapılacağı öngörülüyor.