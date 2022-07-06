EĞİTİM
06 Temmuz 2022 - 23:17

Üniversite sınavı kalkıyor mu? 2023 YKS kalkıyor mu? Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, YKS sınavı ile ilgili yaptığı bir açıklamasında 'sınavsız Üniversite' ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin bu açıklamaları sonrası 'Üniversite sınavı kalkıyor mu?' sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılırken 2023 yılında YKS sınavının olup olmayacağı da sorgulanmaya başlandı. İşte, Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite açıklaması..

EĞİTİM
06 Temmuz 2022 - 23:17
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Üniversite sınavı kalkıyor mu? 2023 YKS kalkıyor mu? Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite açıklaması


Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında bir konuşma yapan Devlet Bahçeli, sınavsız üniversite açıklamasıyla gündeme geldi. Bahçelinin açıklamasında, yakın bir süreçte üniversite sınavının kaldırılmasına inandığı ve bu hususta verilen vaatlerinin gerçekleşmesi umudu içinde olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. MHP liderinin açıklaması sonrası milyonlarca öğrenci, 2023 YKS sınavının kalkıp kalmayacağına ilişkin araştırmalara başladı.

Üniversite sınavı kalkıyor mu

Üniversite sınavı kalkıyor mu?



İstedikleri bölümlerde okuyabilmek için aylar öncesinden sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci girdikleri bu sınavın kalkıp kalkmayacağına MHP liderinin açıklamalarına odaklandı. Partisinin grup toplantısında bir konuşma yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasında YKS sınavına değindi ve yürürlükte olan sınav sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini okul öncesindeki sürecinde hesaba katılarak bu kapsamında her öğrencinin ilgi alanına uygun olan eğitim alanının temininin sağlanması gerektiğine inandığını söyledi.

Üniversite sınavı kalkıyor mu

Üniversite sınavının tamamen kaldırılması gerektiğine inanan Bahçeli, yakın bir zaman sonrası üniversite sınavının kaldırılacağına inandığını ve bu hususta verdikleri söz ve vaatlerinde kesinlikle gerçekleşeceğini aktardı.

2023 YKS kalkıyor mu?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrası YKS sınavına girmek isteyen öğrenciler 2023 yılında sınav sisteminin kaldırılıp kaldırılamayacağını sorgularken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şuan ki sistemin devam etmesi ve herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde 2023 yılında YKS sınavının yapılacağı öngörülüyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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