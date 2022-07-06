Üniversite sınavı kalkıyor mu? 2023 YKS kalkıyor mu? Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında bir konuşma yapan Devlet Bahçeli, sınavsız üniversite açıklamasıyla gündeme geldi. Bahçelinin açıklamasında, yakın bir süreçte üniversite sınavının kaldırılmasına inandığı ve bu hususta verilen vaatlerinin gerçekleşmesi umudu içinde olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. MHP liderinin açıklaması sonrası milyonlarca öğrenci, 2023 YKS sınavının kalkıp kalmayacağına ilişkin araştırmalara başladı.
Üniversite sınavı kalkıyor mu?
İstedikleri bölümlerde okuyabilmek için aylar öncesinden sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci girdikleri bu sınavın kalkıp kalkmayacağına MHP liderinin açıklamalarına odaklandı. Partisinin grup toplantısında bir konuşma yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasında YKS sınavına değindi ve yürürlükte olan sınav sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini okul öncesindeki sürecinde hesaba katılarak bu kapsamında her öğrencinin ilgi alanına uygun olan eğitim alanının temininin sağlanması gerektiğine inandığını söyledi.
Üniversite sınavının tamamen kaldırılması gerektiğine inanan Bahçeli, yakın bir zaman sonrası üniversite sınavının kaldırılacağına inandığını ve bu hususta verdikleri söz ve vaatlerinde kesinlikle gerçekleşeceğini aktardı.