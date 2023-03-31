EĞİTİM
31 Mart 2023 - 23:30

Üniversite sınavına girecekler dikkat! O il için ÖSYM'den flaş açıklama! YKS sınavı bu iller yapılmayacak

ÖSYM sınav takviminin başlamasına sayılı günler kala öğrencilerle yeni bir haber paylaşıldı! Peki hangi illerde sınav yapılmayacak? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
31 Mart 2023 - 23:30
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Üniversite sınavına girecekler dikkat! O il için ÖSYM'den flaş açıklama! YKS sınavı bu iller yapılmayacak
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Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında eğitim kurumlarının verdiği kararlar da genişletilmeye devam ediyor. Peki ÖSYM tarafından verilen karara göre hangi illerde YKS yapılmayacak? Kimleri kapsıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İLLERDE YKS YAPILMAYACAK

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi 11 ili derinden etkiledi. 13.5 milyonun doğrudan etkilendiği deprem felaketi sonrasında 



O İllerde YKS Yapılmayacak

ÖSYM tarafından paylaşılan haberlere göre Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS yapılmayacak. ÖSYM tarafından deprem bölgesinde diğer dört ilde yapılan incelemeler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması sebebiyle ÖSYM sınav uygulamalarının da yapılmasına karar verildi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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