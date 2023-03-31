Üniversite sınavına girecekler dikkat! O il için ÖSYM'den flaş açıklama! YKS sınavı bu iller yapılmayacak







O İLLERDE YKS YAPILMAYACAK







Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında eğitim kurumlarının verdiği kararlar da genişletilmeye devam ediyor. Peki ÖSYM tarafından verilen karara göre hangi illerde YKS yapılmayacak? Kimleri kapsıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi 11 ili derinden etkiledi. 13.5 milyonun doğrudan etkilendiği deprem felaketi sonrasındaÖSYM tarafından paylaşılan haberlere göre Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS yapılmayacak. ÖSYM tarafından deprem bölgesinde diğer dört ilde yapılan incelemeler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması sebebiyle ÖSYM sınav uygulamalarının da yapılmasına karar verildi.