YAŞAM
19 Eylül 2022 - 23:11

Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü

Üniversite yurt kaydı için Gebze'den Sakarya'ya giden aile, dönüş yolunda kaza yaptı. Ailenin yaşamış olduğu hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ve ağabeyi hayata gözlerini yumdu. Feci kazada aracın hız göstergesinin 170'de takılı kaldığı görüldü.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 23:11
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Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü


Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaplan (31) idaresindeki 34 FA 5265 plakasına sahip Dacia marka hafif marka araç, önünde hareket halinde olan K.Ş. yönetimindeki 59 TC 867 plakasına sahip Ford marka tıra arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki Aysun Kaplan dışarı fırladı, hafif ticari otomobil ise orta refüje çarptı. Feci kazada araç, yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yollandı.

Kısa sürede olay mahaline gelen ekipler, sürücü Mustafa Kaplan ve kız kardeşi Aysun Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arka yolcu kısmında bulunan anne Fatma Kaplan (56) sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Yürek burkan detay

18 yaşındaki Aysun'un Sakarya'da üniversite kazandığı, ailesiyle birlikte Gebze'den Sakarya'ya yurt kaydı için gittiği, kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, aracın hız göstergesinin 170'de takılı kaldığı görüldü.

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