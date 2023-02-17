Üniversitede bu bölümleri okuyanlar dikkat! YÖK'ten yeni karar çıktı: O tarihe kadar...







ÜNİVERSİTELER YENİDEN YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?











UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR? HANGİ BÖLÜMLER YÜZ YÜZE OLACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde on binlerce ölüme ve yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından YÖK, üniversitelerin ikinci döneminin uzaktan olacağı bildirilmişti, YÖK'ün 17 Şubat'ta yaptığı açıklamayla birlikte üniversitelerin yüz yüze mi yoksa uzaktan öğretim mi olacağı kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.YÖK Başkanı Erol Özvar, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği sözleri söyledi. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararların alındığı belirtildi. Bu kararlar doğrultasında Nisan ayı başında eğitimin yeniden gözden geçirilerek, seçenekler arasında hibrit öğretim uygulamasının da yer alabileceği değerlendirilecek.Bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlayacak olmasına ve eğitimlerine yüksek öğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine karar verildi.Uygulamalı eğitim, öğrencilerin yalnızca sözlü ve yazılı anlatım değil, ayrıca materyaller üzerinde uygulamalar gerçekleştirerek yapılan eğitim türüdür. Deney odası, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar gibi uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim çerçevesinde olmasına karar verildi. Tıp, Diş hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar ve mühendislik gibi bölümler, uygulamalı olarak yüz yüze devam edilecek. YÖK tarafından, 17 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' kapsamında yükseköğretimde uygulamalı eğitim türleri, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders olmak üzere 3 şekilde tanımlanmıştı.