KAMU PERSONELİ
05 Mart 2023 - 21:15

Üniversitede bu bölümleri okuyanlara ASELSAN'dan iş fırsatı! KPSS şartı yok: Başvurular açıldı!

Üniversitenin bu bölümlerinden mezun olanlar için iş imkanı doğdu. ASELSAN'da iş bulma imkanı sağlanırken herkesin hayali olan o firma belirli şartlar sundu. Bunun üzerine KPSS şartı olmaması ilgi odağı oldu.

KAMU PERSONELİ
05 Mart 2023 - 21:15
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Üniversitede bu bölümleri okuyanlara ASELSAN'dan iş fırsatı! KPSS şartı yok: Başvurular açıldı!
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ASELSAN o bölümlerden mezun olanlara iş imkanı sunmaya devam ederken bu firmada çalışmak isteyen binlerce kişiden biri olmanız için başvuru yapmanız yeterli olacaktır. KPSS koşulu olmadan yüksek maaşlı ASELSAN iş ilanı için tüm detaylar haberimizde.

aselsan iş alımı

ASELSAN 17 FARKLI KADRO ÜZERİNDEN ALIM BAŞLATTI



ASELSAN tarafından yapılan açıklamayla beraber 17 farklı kadroda alım başlattığını duyurdu. Yapılacak olan alımlar için Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Proje Yöneticisi, , Uygulama Yazılımları Mühendisi gibi birçok mühendislikle beraber halka ilişkiler ve lojistik gibi alanlarda alım başladı. Bu işe alım ASELSAN’ın resmi web sitesi üzerinde bulunan "Kariyer" bölümünden ilanlara erişilerek kolay bir şekilde başvuruların tamamlanabileceği ifade edilmektedir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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