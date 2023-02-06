Kayseri Üniversitesi tarafından İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi olarak istihdam edecek personeller için alımlar gerçekleştirilecek.
KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 07:45
Üniversitede çalışacak personel aranıyor: KPSS, yaş şartı kaldırıldı
Kayseri Üniversitesi İŞKUR üzerinden temizlik personeli alınacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR ve ALO 170 üzerinden yapılabilecek. 7 Şubat 2023 tarihine kadar başvurular devam ediyor. Peki işe alım şartları neler? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 07:45
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KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMLARI: BAŞVURU DETAYLARI VE ŞARTLARI Kayseri Üniversitesi, temizlik görevlisi olarak istihdam edecek personeller için daimi olarak bir alım yapmak üzere harekete geçti. İŞKUR başvuru numarası 00007306370 olarak açıklanan alımlar, 7 Şubat 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen alımlar için adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamaları, yaşlılık aylığı almamaları gerekiyor.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMLARI: BAŞVURU DETAYLARI VE ŞARTLARI Kayseri Üniversitesi, temizlik görevlisi olarak istihdam edecek personeller için daimi olarak bir alım yapmak üzere harekete geçti. İŞKUR başvuru numarası 00007306370 olarak açıklanan alımlar, 7 Şubat 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen alımlar için adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamaları, yaşlılık aylığı almamaları gerekiyor.
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