Üniversitede çalışacak personel aranıyor: KPSS, yaş şartı kaldırıldı







KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMLARI: BAŞVURU DETAYLARI VE ŞARTLARI Kayseri Üniversitesi, temizlik görevlisi olarak istihdam edecek personeller için daimi olarak bir alım yapmak üzere harekete geçti. İŞKUR başvuru numarası 00007306370 olarak açıklanan alımlar, 7 Şubat 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek.





İŞE ALINACAK ADAYLAR İÇİN ŞARTLAR PAYLAŞILDI!

ALO 170 ÜZERİNDEN DE BAŞVURULABİLECEK!

Kayseri Üniversitesi tarafından İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi olarak istihdam edecek personeller için alımlar gerçekleştirilecek.Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen alımlar için adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamaları, yaşlılık aylığı almamaları gerekiyor.ALO 170 hattından da başvurular yapılabilecek adayların, 20 Şubat 2023 tarihinde saat 10.00 11.00 saatleri arasında Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi konferans salonunda kura işlemleri yapılacak. Kayseri Üniversitesi personel alımları için İŞKUR üzerinden online başvurular kabul edilecek. Alım konusunda açıklanan detaylar, İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanmış durumda. İş arayanların alımların tamamlanmasını beklemeden online başvurularını yapmaları önerilmektedir. Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen alımlar, Kayseri'de temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek isteyen kişiler için büyük bir fırsat sunuyor. Adayların başvuru süresini kaçırmadan başvuru yapmaları özellikle önem arz ediyor.