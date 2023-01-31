Fırat Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesine göre 198 kişilik boş kadroya lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
KAMU PERSONELİ
31 Ocak 2023 - 20:30
Üniversitede çalışmak isteyene büyük fırsat! KPSS'siz 198 sözleşmeli personel alınacak
Fırat Üniversitesi personel alımı yapıyor! Lise mezunu, önlisans ve lisans mezunu adaylar başvurabilecek. KPSS puanı kriter olarak referans alınırken sözlü bir mülakat yapılmayacak. İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
31 Ocak 2023 - 20:30
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EMEKLİLER BAŞVURAMIYOR! Fırat Üniversitesi için personel alımı için adaylar 15 gün içinde başvuru yapması gerekir. Başvurular personelilan.firat.edu.tr adresinde online yapılır ve şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, sağlık durumu, güvenlik ve arşiv soruşturması sonuçları, suç hükümlülüğü olmamak, erkek adaylar için askerliği yapmış/yapmamış olmak, KPSS puanı almış olmak ve sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almamak şartı istenir. Başvuru sırasında yazılı/sözlü sınav yapılmayacak ve belgeler sisteme online yüklenecektir. Başvuru yapmak isteyen adaylar bu şartları tamamlamalıdır.
EMEKLİLER BAŞVURAMIYOR! Fırat Üniversitesi için personel alımı için adaylar 15 gün içinde başvuru yapması gerekir. Başvurular personelilan.firat.edu.tr adresinde online yapılır ve şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, sağlık durumu, güvenlik ve arşiv soruşturması sonuçları, suç hükümlülüğü olmamak, erkek adaylar için askerliği yapmış/yapmamış olmak, KPSS puanı almış olmak ve sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almamak şartı istenir. Başvuru sırasında yazılı/sözlü sınav yapılmayacak ve belgeler sisteme online yüklenecektir. Başvuru yapmak isteyen adaylar bu şartları tamamlamalıdır.
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