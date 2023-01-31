Üniversitede çalışmak isteyene büyük fırsat! KPSS'siz 198 sözleşmeli personel alınacak







FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI







ARANILAN ADAYLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE POZİSYONLARI PAYLAŞILDI

EMEKLİLER BAŞVURAMIYOR!



Fırat Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesine göre 198 kişilik boş kadroya lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.Fırat Üniversitesi, 30 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanına göre üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere sözleşmeli olarak 198 kişilik boş kadroda çalışacak kişiler arıyor. Fırat Üniversitesi, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı yapacak.81 lisans mezunu hemşire, 51 liseden mezunlar temizlik, 41 liseden mezunlar hasta bakımı/temizliği, 10 ön lisans mezunu tıbbi sekreter, 12 ön lisans mezunu teknisyen, 2 ön lisans mezunu aşçı ve 1 ön lisans mezunu şoför alınacak. Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorunları olmamak, güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, suç hükümlülüğü olmamak (erkek adaylar için askerliğini yapmış/ilgisi olmamak). Personel seçimi için KPSS esas alınacak.Fırat Üniversitesi için personel alımı için adaylar 15 gün içinde başvuru yapması gerekir. Başvurular personelilan.firat.edu.tr adresinde online yapılır ve şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, sağlık durumu, güvenlik ve arşiv soruşturması sonuçları, suç hükümlülüğü olmamak, erkek adaylar için askerliği yapmış/yapmamış olmak, KPSS puanı almış olmak ve sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almamak şartı istenir. Başvuru sırasında yazılı/sözlü sınav yapılmayacak ve belgeler sisteme online yüklenecektir. Başvuru yapmak isteyen adaylar bu şartları tamamlamalıdır.