Üniversitede kavga edince ne olur, cezası nedir? Üniversitede kavga edince uygulanan cezalar







ÜNİVERSİTEDE KAVGA EDEN ÖĞRENCİLERE NE CEZA VERİLİYOR?







ÜNİVERSİTEDE HANGİ DURUMLARDA UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLİYOR?

Farklı alanlarda eğitim ile araştırma yapan fakültelerin oluşturduğu yükseköğrenim ile bilim kurumları üniversitedir. Türkiye'de bulunan üniversitelerde milyonlarca öğrenci eğitim görmektedir. Farklı nedenlerden ötürü üniversite eğitimi alan bu öğrencilerin arasında ise zaman zaman kavga çıkabiliyor. Peki, üniversitede kavga etmenin cezası nedir, kavga eden öğrencilere ne ceza verilir?Üniversitede kavga eden öğrenciler disiplin yönetmeliğine göre disiplin kuruluna sevk edilir. Öğrencinin cezası ise disiplin kurulunun aldığı kararla belirlenir. Disiplin kurulu; uyarı, kınama, kısa, orta ve uzun vadeli uzaklaştırma gibi kararlar verebiliyor. Kurulun bu kararları almasında öğrencinin önceden bu cezalardan birini alıp almadığı ve yaşanan kavganın detayı önemli oluyor. Söz konusu cezalardan birinin alınmaması için kavga edilmemesi gerekiyor.- Üniversitede görevli personeller ile öğrencilerin tehdit edilmesi, - İşgal gibi hareketler ile okulun hizmetlerini engelleyen eylemler sergilenmesi, - Personeller ile öğrencilere fiili saldırıda bulunulması, - Hırsızlık yapılması, - Okul binası, demirbaş eşyası gibi malzemelerin tahrip edilmesi ya da bilişim sisteminin bozulması, - Kopya çekilmesi ya da çekilmesine izin verilmesi, - Seminer, tez ve yayınlarda intihal yapılması gibi durumlar üniversiteden uzaklaştırma cezası alınmasına neden olmaktadır.