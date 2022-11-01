Farklı alanlarda eğitim ile araştırma yapan fakültelerin oluşturduğu yükseköğrenim ile bilim kurumları üniversitedir. Türkiye'de bulunan üniversitelerde milyonlarca öğrenci eğitim görmektedir. Farklı nedenlerden ötürü üniversite eğitimi alan bu öğrencilerin arasında ise zaman zaman kavga çıkabiliyor. Peki, üniversitede kavga etmenin cezası nedir, kavga eden öğrencilere ne ceza verilir?
EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 01:38
Üniversitede kavga edince ne olur, cezası nedir? Üniversitede kavga edince uygulanan cezalar
Üniversite eğitiminde uygulanan cezalar birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. Öğrenciler tarafından en çok merak edilen konu ise ceza edince uygulanan cezadır. Peki, üniversitede kavga etmenin cezası nedir? İşte detaylar...
EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 01:38
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