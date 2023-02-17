Üniversitede yüksek maaşla çalışmak hayal değil! 35 yaşından küçükler hemen başvurabilir: İşte başvuru şartları







SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI







Son gelen bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 186 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki personel alımı ile ilgili belirlenen şartlar nedir? Hangi pozisyonlarda personel alımı yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi internet üzerinden yayımlanan ilana göre en az lise mezunu 186 sözleşmeli personel alımı yapacak. Adayların rahatlıkla başvuru yapabilmesi için lise, ön lisans ve lisans mezunu pozisyonlar belli oldu. Başvuru yapacak adayların lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türlerinde en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Açılan kadrolara göre lise mezunu olarak 24 temizlik personeli, 1 garson, 2 kalorifer teknisyeni, 3 şoför, 3 destek personeli, 10 teknisyen, 35 hemşire, 13 koruma ve güvenlik görevlisi; ön lisans mezunu 4 tekniker, 2 programcı, 10 sağlık teknikeri, 7 koruma ve güvenlik görevlisi; lisans mezunu 2 sağlık personeli, 35 hemşire ve 34 büro personeli alımı yapılacak. Alımlar üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden detaylarıyla paylaşılıyor.Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Kanunu 48. madde kapsamında yer alan maddelere göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, görev yapmaya engel olacak bir rahatsızlık olmaması, kamu haklarından mahrum edilmemek, güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumlu sonuçlanması, suç hükmü olmaması ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor. Aynı zamanda başvuru yapacak adayların bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı almaması gerekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alımına başvuru yapacak adayların başvuru başlangıç ve bitim tarihleri ile 30 ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda başvuru yapacak adayların en az lise mezunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik kanunu kapsamında yer alan maddeleri taşıyor olmak gerekiyor. Destek personeli şoför, temizlik ve garson pozisyonu için başvuru yapacak adayların da en az lise mezunu olması gerekiyor.