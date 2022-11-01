Üniversiteden atılma var mıdır, yok mudur? Üniversiteden atılma cezası hangi durumlarda uygulanır? Üniversiteden atılma suçları ve yönetmeliği

Üniversiteden atılma, kişilerin okulu bitirmesi gereken zamanda bitirmemesi veya işlediği herhangi bir disiplin suçundan dolayı verilen bir cezadır.
ÖĞRENCİLER HANGİ DURUMLARDA ÜNİVERSİTEDEN ATILIR?- Uyuşturucu madde kullanımı ya da satımında,
- Örgüt kurmak veya kurmaya yardım etmek ve üye olunmasında, - Zarar verme amaçlı tehlikeli alet taşınmasında, - Okul süresinin uzatılması, - Cinsel istismar gibi durumlarda öğrenciler okuldan süresiz olarak atılır. Üniversiteden atılma yalnızca 2014 yılı sonrasında üniversite eğitimine başlayan öğrencileri kapsıyor.