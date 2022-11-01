Üniversiteden atılma var mıdır, yok mudur? Üniversiteden atılma cezası hangi durumlarda uygulanır? Üniversiteden atılma suçları ve yönetmeliği







ÖĞRENCİLER HANGİ DURUMLARDA ÜNİVERSİTEDEN ATILIR?







ÜNİVERSİTEDEN ATILMA KAÇ YIL?

Üniversiteden atılma, kişilerin okulu bitirmesi gereken zamanda bitirmemesi veya işlediği herhangi bir disiplin suçundan dolayı verilen bir cezadır.- Uyuşturucu madde kullanımı ya da satımında,- Örgüt kurmak veya kurmaya yardım etmek ve üye olunmasında, - Zarar verme amaçlı tehlikeli alet taşınmasında, - Okul süresinin uzatılması, - Cinsel istismar gibi durumlarda öğrenciler okuldan süresiz olarak atılır. Üniversiteden atılma yalnızca 2014 yılı sonrasında üniversite eğitimine başlayan öğrencileri kapsıyor.2014 yılında yürürlüğe giren yasa doğrultusunda; - Ön lisans eğitimi alan öğrencilerin dört yıl, - Lisans eğitimi alan öğrencilerin yedi yıl, - Beş yıllık eğitim alan öğrencinin sekiz yıl, - Altı yıllık eğitim alan öğrencinin dokuz yıl sonunda okuldan mezun olması gerekiyor. Yukarıda belirtilen sürelerde okulunu bitiremeyen ve mezun olamayan öğrenciler süresiz olarak okuldan atılır.