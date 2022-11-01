EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 01:25

Üniversiteden atılma var mıdır, yok mudur? Üniversiteden atılma cezası hangi durumlarda uygulanır? Üniversiteden atılma suçları ve yönetmeliği

Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler eğitim süreciyle ilgili birçok detayı merak ediyor. Öğrenciler tarafından en çok merak edilen konuların başında ise üniversitede atılma olup olmadığı geliyor. Peki, üniversitede atılma var mı, yok mu? Üniversiteden hangi durumlarda atılıyor? Detaylar haberimizde...

EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 01:25
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Üniversiteden atılma var mıdır, yok mudur? Üniversiteden atılma cezası hangi durumlarda uygulanır? Üniversiteden atılma suçları ve yönetmeliği


Üniversiteden atılma, kişilerin okulu bitirmesi gereken zamanda bitirmemesi veya işlediği herhangi bir disiplin suçundan dolayı verilen bir cezadır.

ÖĞRENCİLER HANGİ DURUMLARDA ÜNİVERSİTEDEN ATILIR?

- Uyuşturucu madde kullanımı ya da satımında,



- Örgüt kurmak veya kurmaya yardım etmek ve üye olunmasında,

- Zarar verme amaçlı tehlikeli alet taşınmasında,

- Okul süresinin uzatılması,

- Cinsel istismar gibi durumlarda öğrenciler okuldan süresiz olarak atılır.

Üniversiteden atılma yalnızca 2014 yılı sonrasında üniversite eğitimine başlayan öğrencileri kapsıyor.

 üniversitede atılma var mı

ÜNİVERSİTEDEN ATILMA KAÇ YIL?

2014 yılında yürürlüğe giren yasa doğrultusunda;

- Ön lisans eğitimi alan öğrencilerin dört yıl,

- Lisans eğitimi alan öğrencilerin yedi yıl,

- Beş yıllık eğitim alan öğrencinin sekiz yıl,

- Altı yıllık eğitim alan öğrencinin dokuz yıl sonunda okuldan mezun olması gerekiyor.

Yukarıda belirtilen sürelerde okulunu bitiremeyen ve mezun olamayan öğrenciler süresiz olarak okuldan atılır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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