EĞİTİM
15 Şubat 2023 - 23:24

Üniversiteler için flaş karar! Uzaktan eğitim kararında değişiklik: YÖK açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında okullarla ilgili kararlar da belli olmaya başladı. Peki üniversiteler için YÖK hangi açıklamayı yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
15 Şubat 2023 - 23:24
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Üniversiteler için flaş karar! Uzaktan eğitim kararında değişiklik: YÖK açıkladı
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6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında birçok devlet kurumu verilen kararları halkla paylaştı. Üniversiteler açılacak mı? Bu dönem üniversiteler uzaktan mı olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÖK ÜNİVERSİTE KARARLARI

Büyük deprem felaketi sonrasında ilk önce okullarda yapılan tatiller sonrasında YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversitelerin bahar döneminin uzaktan yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesinde olan 10 şehirde 1 Mart tarihinde, diğer şehirlerde ise 20 Şubat tarihinde okulların açılmasına karar verildi. 



Deprem Bölgesi Okul Kararları

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversiteler de bu dönem açılmayacak. Üniversite eğitimleri bahar döneminde uzaktan eğitimle devam edecek. Uzaktan eğitim kampüs zorunluluğu olmayan, derslerin dijital ortamlarda işlendiği eğitimdir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim bütün dünyada mecburi bir eğitim şekline dönmüştü. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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