Üniversiteler için flaş karar! Uzaktan eğitim kararında değişiklik: YÖK açıkladı







YÖK ÜNİVERSİTE KARARLARI







6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında birçok devlet kurumu verilen kararları halkla paylaştı. Üniversiteler açılacak mı? Bu dönem üniversiteler uzaktan mı olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Büyük deprem felaketi sonrasında ilk önce okullarda yapılan tatiller sonrasında YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversitelerin bahar döneminin uzaktan yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesinde olan 10 şehirde 1 Mart tarihinde, diğer şehirlerde ise 20 Şubat tarihinde okulların açılmasına karar verildi.YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversiteler de bu dönem açılmayacak. Üniversite eğitimleri bahar döneminde uzaktan eğitimle devam edecek. Uzaktan eğitim kampüs zorunluluğu olmayan, derslerin dijital ortamlarda işlendiği eğitimdir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim bütün dünyada mecburi bir eğitim şekline dönmüştü.