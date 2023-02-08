6 Şubat 2023'te yeni bir işe alma bildirimi yayınlandı. En az ilköğretim mezunu olacak şekilde, 3 farklı üniversitede istihdam edilmek üzere toplamda 72 personel alımı gerçekleştirilecek. Gümüşhane Üniversitesi'ne 29 personel, Trabzon Üniversitesi'ne 34 personel ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 5 personeL alımı yapılacağı belirtilirken kadrolu olarak yapılacak alımlara ilişkin detaylarında belli olduğu aktarıldı. Gümüşhane Üniversitesi 29 kadrolu personel, Trabzon Üniversitesi 34 personel ve Süleyman Demirel Üniversitesi de 5 kadrolu personel alımı yapılacağı bildirilirken, başvurularla ilgili detaylar ortaya çıktı. Adayların 657 numaralı memur aralığındaki tüm maddeleri yerine getirmesi gerekmektedir. 2022'de Lise P94, Önlisans P93, Lisans P3 için KPSS'den en az 50 veya 60 puan alan adaylar başvurabilirler.
KAMU PERSONELİ
08 Şubat 2023 - 13:30
Üniversiteler personel alımını başlattı! İlkokul, lise ön lisans mezunları dikkat
Üç farklı üniversitede istihdam edilmek üzere çok sayıda personel işe alınmaktadır. Alım yapılacak personellerin yerleştirileceği kadrolar da belirlendi. Adaylar en az ilkokul mezunu olarak işe alınmaktadır.
KAMU PERSONELİ
08 Şubat 2023 - 13:30