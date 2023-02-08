Üniversiteler personel alımını başlattı! İlkokul, lise ön lisans mezunları dikkat













3 ÜNİVERSİTEDEN KADROLU PERSONEL ALIMI

6 Şubat 2023'te yeni bir işe alma bildirimi yayınlandı. En az ilköğretim mezunu olacak şekilde, 3 farklı üniversitede istihdam edilmek üzere toplamda 72 personel alımı gerçekleştirilecek. Gümüşhane Üniversitesi'ne 29 personel, Trabzon Üniversitesi'ne 34 personel ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 5 personeL alımı yapılacağı belirtilirken kadrolu olarak yapılacak alımlara ilişkin detaylarında belli olduğu aktarıldı. Gümüşhane Üniversitesi 29 kadrolu personel, Trabzon Üniversitesi 34 personel ve Süleyman Demirel Üniversitesi de 5 kadrolu personel alımı yapılacağı bildirilirken, başvurularla ilgili detaylar ortaya çıktı. Adayların 657 numaralı memur aralığındaki tüm maddeleri yerine getirmesi gerekmektedir. 2022'de Lise P94, Önlisans P93, Lisans P3 için KPSS'den en az 50 veya 60 puan alan adaylar başvurabilirler.Gümüşhane Üniversitesi'nde işe alınan personelin kadro dağılımı da belirlendi. 11 destek elemanı, 5 idari personel, 8 güvenlik görevlisi ve 5 mühendis olmak üzere toplam 29 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Trabzon Üniversitesi'nde 1 avukat, 1 mühendis, 2 mühendis, 8 katip, 10 güvenlik görevlisi ve 12 asistan istihdam edilecek. Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli alanlarda eleman alımı yapmaktadır. Tıp Fakültesi'nden 4, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 1 olmak üzere toplam 5 biyolojik model alımı yapılacak. Adayların başvurularını 6 Şubat tarihinden itibaren 15 gün sonrasına kadar yapmaları gerekiyor.