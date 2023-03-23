Üniversiteler, yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Erdoğan, açıkladı: 'YÖK'e talimatlar verildi!'













"ARTIK DAHA FAZLA ONLINE SİSTEMLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin eğitim üreci ile ilgili yaptığı açıklamasında yüz yüze ve uzaktan eğitimi birleştiren hibrit bir eğitim seçeneği konusunun değerlendirilme aşamasında olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından üniversitelerde yüz yüze derslere ara verilmesiyle ilgili bir televizyon programına konuk oldu ve özellikle öğrencilerin merakla bekledikleri eğitim sürecini anlattı. Erdoğan konuşmasında Erdoğan, “Şartlar uygunsa 'Uzaktan eğitim ile yüz yüze öğretimi birleştiren eğitim seçenekleri' yüz yüze eğitim elbette değerlendirilecektir." ifadelerine yer verdi.Üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklamarına devam eden Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "YÖK için gerekli talimatları bir araya getirdik. Peki ya YÖK'te direkt eğitim, Covid'de 2 yıl sürdü. İşi online sistemle aldık. İnşallah uzun sürmez ama sistemi bir süreliğine devre dışı bırakın. Şu anda KYK bir çok işimizi görüyor. Pansiyona güven var. Osmaniye yurduna gittim, vatandaşlar yurt odalarına yerleştirilmişler. Yemek orada. Çocuklar için atıştırmalıklar da var. Onlarla oturduk ve yemek yedik. İnsanlarla konuşurken güven olduğunu hissediyorum. Koşullar uygunsa, doğrudan öğretimi ve uzaktan eğitimi birleştiren birleşik öğretim planı elbette değerlendirilecektir. Gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Doğrudan çevrimiçi ile karşılaştırılamaz. Türk Devletleri Teşkilatı ile bir birim daha olduk. Acılarında yanlarında olduk. Bir sorunumuz olduğunda yanımızda oldular. Yara iyileşene kadar kardeş ülkelerin desteğine şahit olduk. Her türlü felakete hazırlıklı olmalıyız. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan sayesinde hepsi geldi. Buradaki çalışmaları da aynı şevkle takip ediyorlar."