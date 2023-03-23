Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin eğitim üreci ile ilgili yaptığı açıklamasında yüz yüze ve uzaktan eğitimi birleştiren hibrit bir eğitim seçeneği konusunun değerlendirilme aşamasında olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından üniversitelerde yüz yüze derslere ara verilmesiyle ilgili bir televizyon programına konuk oldu ve özellikle öğrencilerin merakla bekledikleri eğitim sürecini anlattı. Erdoğan konuşmasında Erdoğan, “Şartlar uygunsa 'Uzaktan eğitim ile yüz yüze öğretimi birleştiren eğitim seçenekleri' yüz yüze eğitim elbette değerlendirilecektir." ifadelerine yer verdi.
EĞİTİM
23 Mart 2023 - 00:28
Üniversiteler, yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Erdoğan, açıkladı: 'YÖK'e talimatlar verildi!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında gündemle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesinden dolayı üniversitelerde yüz yüze eğitimin aksamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şartlar uygunsa 'Uzaktan eğitim ile yüz yüze öğretimi birleştiren eğitim seçenekleri' yüz yüze eğitim elbette değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.
EĞİTİM
23 Mart 2023 - 00:28