YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:15

Üniversitelerde Huzur Ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplandı

Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek’in başkanlığında yapıldı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:15
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Üniversitelerde Huzur Ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplandı


Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapıldı.



Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Çiçek'in yanı sıra Erciyes Üni-versitesi Rektörü Prof.Dr Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk, il Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, İlçe Kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri'miz Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olmak suretiyle 4 üniversiteye sahip bir şehir. Bu zenginliğimizin farkındayız. Üniversitelerimizde öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için her şekilde önlemi aldık ve almaya da devam edeceğiz” dedi.




KYK yurtlarının ve özel yurtların genel durumu ve üniversitelerde alınacak olan tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından sona erdi.

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