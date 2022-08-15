EĞİTİM
15 Ağustos 2022 - 23:36

Üniversitelerde öğrenci affı başvuruları alınmaya başlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren üniversiteler öğrenci affı başvuruları başladı.

EĞİTİM
15 Ağustos 2022 - 23:36
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Üniversitelerde öğrenci affı başvuruları alınmaya başlandı!


Yüksek öğrenimlerini yarıda kesenler için çıkarılan öğrenci affı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 5 Temmuz'da yayımlanan yeni yönetmelik gereği, öğrenci affından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri eğitim aldıkları üniversitelere giderek geri dönüş için af başvuru yapabilecekler.

Eğitim aldıkları üniversitelerden daha öncesinde ilişiğini kesilenler ile birlikte bir program kazanması halinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin okullarına geri dönebilmesine olanak tanıyan yeni düzenleme tüm üniversitelerde başlatıldı.



öğrenci affı başvuruları

Başvuru tarihi kapsamında başvurular güz ya da bahar dönemi için alınacak

Öğrenci affına ilişkin yeni düzenleme kapsamında çalışmalarını başlatan üniversiteler, af başvurularını almaya başladılar. Üniversiteler, af başvurularını başvuru tarihlerine göre güz ya da bahar dönemine göre kayıt alacaklar.

Bilindiği üzere öğrenci affından; intihal yapanlar ile birlikte terör örgütleri ya da devlet güvenliğine karşı faaliyet gösterdiğine karar verilen yapılara üyeliklerinden dolayı ilişiğini kesilenler faydalanamayacaklar.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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