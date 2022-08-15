Yüksek öğrenimlerini yarıda kesenler için çıkarılan öğrenci affı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 5 Temmuz'da yayımlanan yeni yönetmelik gereği, öğrenci affından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri eğitim aldıkları üniversitelere giderek geri dönüş için af başvuru yapabilecekler. Eğitim aldıkları üniversitelerden daha öncesinde ilişiğini kesilenler ile birlikte bir program kazanması halinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin okullarına geri dönebilmesine olanak tanıyan yeni düzenleme tüm üniversitelerde başlatıldı.
EĞİTİM
15 Ağustos 2022 - 23:36
Üniversitelerde öğrenci affı başvuruları alınmaya başlandı!
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren üniversiteler öğrenci affı başvuruları başladı.
EĞİTİM
15 Ağustos 2022 - 23:36