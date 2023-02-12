Üniversitelere personel alımı yapılıyor! En az lise mezunları için başvuru ekranı açıldı!

Trabzon Üniversitesi, 6 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım planlarını açıkladı. Personel açığını gidermek için çeşitli bölümlere lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alınacak. İşe alım sürecinde KPSS puanları esas alınacak ve mülakat şartı aranmayacak.
Son Başvuru Tarihi Uzatıldı
İşe alım planlarıyla ilgili olarak 10 Şubat 2023 tarihinde bir takip duyurusu yapılmıştı. Ülkede kısa süre önce meydana gelen deprem nedeniyle son başvuru tarihi uzatıldı. Başlangıçta 20 Şubat 2023 olarak belirlenen son başvuru tarihi 28 Şubat 2023'e çekildi.
Eğitim Derecesine göre Kontenjan DağılımıLise Mezunu: 6 Temizlik Görevlisi, 1 Isıtma Personeli, 2 Teknisyen Ön Lisans Mezunu: 2 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Tekniker
Lisans Mezunu: 8 Büro Personeli, 1 Avukat
Uygunluk KriterleriTrabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar esas alınacak.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
- Kamu hakları üzerinde herhangi bir yasal kısıtlama olmaması
- İş performansını engelleyecek, sağlık sorunlarının olmaması
- Temiz sicil kaydı olması
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması (veya askerlik hizmetinden muaf)