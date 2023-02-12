Üniversitelere personel alımı yapılıyor! En az lise mezunları için başvuru ekranı açıldı!







Son Başvuru Tarihi Uzatıldı











Eğitim Derecesine göre Kontenjan Dağılımı

Uygunluk Kriterleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Kamu hakları üzerinde herhangi bir yasal kısıtlama olmaması

İş performansını engelleyecek, sağlık sorunlarının olmaması

Temiz sicil kaydı olması

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması (veya askerlik hizmetinden muaf)

KPSS Puanı Şart

Trabzon Üniversitesi, 6 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım planlarını açıkladı. Personel açığını gidermek için çeşitli bölümlere lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alınacak. İşe alım sürecinde KPSS puanları esas alınacak ve mülakat şartı aranmayacak.İşe alım planlarıyla ilgili olarak 10 Şubat 2023 tarihinde bir takip duyurusu yapılmıştı. Ülkede kısa süre önce meydana gelen deprem nedeniyle son başvuru tarihi uzatıldı. Başlangıçta 20 Şubat 2023 olarak belirlenen son başvuru tarihi 28 Şubat 2023'e çekildi.Lise Mezunu: 6 Temizlik Görevlisi, 1 Isıtma Personeli, 2 Teknisyen Ön Lisans Mezunu: 2 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 TeknikerLisans Mezunu: 8 Büro Personeli, 1 AvukatTrabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar esas alınacak.İşe alım sürecinde KPSS puanları esas alınacak olup, lise mezunları için 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 65 puan, ön lisans mezunları için p93 puan türünden 65 puan, lisans mezunları için p3 puan türünden 70 puan alan adaylar görev için değerlendirmeye alınacak.