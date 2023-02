Üniversitelerin açılmasına ilişkin flaş karar! Tarih belli oldu: YÖK Başkanı duyurdu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM BÖLGESİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR







Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin etkilediği Adıyaman'da ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, ilk günlerde istedikleri çalışmaları gerçekleştiremedikleri için helallik istedi ve her şeyin farkında olduklarını ve gerekeni yaptıklarını belirtti. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin etkilediği bölgelerdeki çalışmaları yerinde incelemek için Adıyaman'a gitti. Adıyaman'da önemli açıklamalar yapacaklarını söyleyen Bahçeli ve Erdoğan'ın ziyareti halk tarafından ilgiyle karşılanıyor.MHP Genel Başkanı Bahçeli, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada "Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir" ifadesini kullanarak umutlu bir mesaj verdi. Başkan Erdoğan, depremin ardından Adıyaman'da yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendi ve ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen ilk günlerde hava koşulları nedeniyle istedikleri düzeyde çalışamadıklarını ifade etti. Bu nedenle Adıyaman halkından helallik istedi ve her şeyin farkında olduklarını, gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların etkileri hakkında bilgi verdi.Deprem bölgesinde 44 binden fazla insan hayatını kaybetti, 115 binden fazla insan yaralı olarak kurtarıldı. Sadece Adıyaman'da, birçok ilçesi dahil olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 115 binden fazla kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da 6 bin 13 kişi hayatını kaybederken, Cumhurbaşkanı ailelerine başsağlığı diledi. 553.000'den fazla müstakil mülkte önemli hasara neden olan depremde, arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Şu anda 4.600 çadırda yaşayan yaklaşık 14.000 kişi var ve 44.000'den fazla kişiye evlerine yakın çadırlar sağlandı. Hükümet ayrıca, etkilenen vatandaşlara daha iyi yaşam koşulları sağlamak için Adıyaman'da 16.000 konteyner kurmayı planlıyor. Kira yardımı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı, devlet 15 bin lira da ayrım gözetmeden yardım yapıyor. Ölenlerin ailelerine 100 bin lira veriliyor, bir milyona yakın kişiye ödeme yapıldı. Son olarak, hükümet Adıyaman'da 50.000 konut inşa etmeyi planlıyor ve gerekli temel çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaata başlayacak. Devlet Bahçeli, kısa bir süre içinde yerleşim düzeni ve diğer konuların halledileceğini belirtmiştir. Barınma, beslenme ve emniyetin önemli konular olduğunu vurgulamıştır. Ülkenin içinde bulunduğu felakette ülkenin insanlarının ellerinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etmiştir. Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı'nın her şartta yanlarında olduklarını ve çalışma arkadaşlarının felaketi atlatıp, ülkeyi yeni bir hayata kavuşturacaklarını söylemiştir.