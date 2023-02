Üniversitelerin beklediği açıklama geldi! KYK ve yurt ücretleri ile ilgili son dakika gelişmesi!

2023 ŞUBAT, MART, NİSAN, MAYIS, HAZİRAN KYK YURT ÜCRETLERİ ERTELENDİ Mİ? KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ? AÇIKLAMA GELDİ...







ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ EDİLDİ, ONLINE EĞİTİME Mİ GEÇİLDİ?

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ÜNİVERSİTE YURTLARI BOŞALTILIYOR MU?

KYK KAYDI NASIL SİLİNİR?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

TATİLDE KYK YURT ÜCRETİ ÖDENİYOR MU?

1. TİP KYK YURDU NE DEMEK?

KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusu güncel olarak çok aratılanlar arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte KYK yurtlarının depremzedelere açıldığını açıklamıştı. Ancak yurtlardaki öğrencilere geri ödeme yapılıp yurtlar boşaltılacak mı, ne zaman boşaltılacak gibi merak edilenler arasında yer alıyor. Işte son dakika KYK yurt ücretleri geri alma ve tüm merak edilenler hakkındaki bilgiler; KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusu, Bakanlar Kurulu kararı ile olumlu yönde cevap bulmuştur. Yurt ücretleri tüm öğrencilere tam olarak geri ödenecek, öğrenciler ise yurtlarını en geç yaz mevsiminin başlamasına kadar boşaltmaya davet edilecektir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin tatil edilmesi üzerine, KYK’ye ait yurtların bu işlerde kullanılacağını duyurdu. Bu durumda, KYK yurt ücretlerinin ödenecek olması ihtimali düşük görünüyor. Ancak bilinçli vatandaşlar açısından, bu durumun netleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığı veya KYK tarafından resmi bir açıklama yapılmasını beklemekte fayda var. KYK’nin üniversitelerin tatil edilmesi nedeniyle yurt ücretleri ödemeyecek olması durumunda, öğrencilerin sadece Ocak ayından itibaren ödedikleri ücretlerin iade edilmesi gündeme gelebilir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar tatil edilmesini ve tüm eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim olarak gerçekleştirileceğini belirtti. Bu durum, üniversite öğrencilerinin üniversite kampüslerinde kalma zorunluluğundan kurtulmalarını ve derslerini evlerinden, ofislerinden veya diğer çevrelerden kolayca takip edebilmelerini sağlayacak. Böylece, öğrenciler eğitimlerini sürdürürken, zorunlu olarak kampüse gitmek zorunda kalmazlar.Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında, kesinleşmiş herhangi bir yurt ücreti talep edilmeyecek. Yurt ücretleri ile ilgili olarak henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, herhangi bir yurt ücreti alınmadan önce yurtların ihtiyaç duyulan şekilde güncelleştirilmesi ve bakımının yapılması gerektiği belirtiliyor. Yurt ücretlerinin ne zaman ve nasıl alınacağının belirleneceği, daha sonraki tarihlerde açıklanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK Yurtları ile ilgili olarak şunları açıkladı: "Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteler tatil edilecek ve uzaktan eğitimle devam edilecek. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız. Osmaniye'de 2200 kişilik yurt binasını ziyaret ederek vatandaşların mutluluğunu gördüm. Burada ise 6663 kapasite olan KYK yurtlarına almaya başladık. Depremzedelerin otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştirilmesi, ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başladık."Dilekçede, kayıt silinmesi isteğinin kesinlikle size ait olduğunu ve kalmakta olduğunuz yurdunun tüm ücretlerinin size iade edilmesini talep etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, belirtilen hesap numarasının doğruluğundan emin olmak adına, bu hesabın ait olduğu banka, IBAN numarası ve diğer gerekli bilgileri de dilekçenize eklemelisiniz. Böylece, kayıt silme işlemi kısa sürede tamamlanabilir.Kanuni Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen yurt ücretleri, bu yıl aylık olarak 250 lira ile 450 lira arasında olacak. Bu ücretler 15 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Bu ücretler, öğrencilerin derslerinde başarılı olmalarını teşvik etmek için düşürüldü ve bu öğrencilere her türlü desteğin sağlanması amaçlanmaktadır.Yurtlarımıza kayıtlı olan öğrenciler, Temmuz ve Ağustos aylarında yurt ücreti ödemeden sürekli barındırılmaktadır. Bu öğrencilerin bu iki ay süresince gerekli olan tüm masrafları Bakanlığımız karşılamaktadır. Ayrıca bu iki aylık süre içerisinde öğrencilerimize her türlü hizmet ve destek sağlanmaktadır.KYK yurtları, her bütçeye uygun olarak 6 farklı tip arasından seçim yapılabilir. 1. tip KYK yurdu, en küçük alana sahip olan yurt olup, çoğu üniversite tarafından kullanılan en ucuz yurttur. 2. tip KYK yurtları, kişi başına daha fazla alan sunmaktadır ve tuvalet ve banyo havuzu olmayan odaların daha uygun fiyatlara sunulduğu yurtlardır. 3. tip KYK yurtları, kişi başına daha fazla alan ve tuvalet ve banyo havuzu bulunan odaların uygun fiyatlara sunulduğu yurtlardır. 4. tip KYK yurtları, kişi başına daha fazla alan ve kendi tuvalet ve banyoları olan odaların uygun fiyatlara sunulduğu yurtlardır. 5. tip KYK yurtları, kişi başına daha fazla alan, kendi tuvalet ve banyo havuzu ve ayrı oda alanı olan odaların uygun fiyatlara sunulduğu yurtlardır. En yüksek fiyatlı KYK yurtları ise 6. tip KYK yurtlarıdır. 6. tip KYK yurtları, kişi başına daha fazla alan, kendi tuvalet ve banyo havuzu, ayrı oda alanı ve daha fazla lüks olan odaların uygun fiyatlara sunulduğu yurtlardır.