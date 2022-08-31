Üniversiteli Genç Kızı Ölüme Götüren Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Antalya













Antalya'da hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiği kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, sabaha karşı, Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine hareket halinde olan R.Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kaza yerine ulaşan ekipler, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Kaza anları, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde süratli olduğu görülen aracın, refüje vurarak durabildiği görüldü.