Üniversiteli olma hayali kuranlar dikkat! YKS o tarihte yapılacak: ÖSYM duyurdu

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) günü kesinlik kazandı. Bu açıklama çerçevesinde başvuru işlemleri de bugün itibari ile başladı. 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek olan YKS adına başvurular bugün başladı. Duyuruya göre; 17 Haziran 2023 gününde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 gününde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrencilerin, 8-23 Mart günleri aralığında başvuru işlemlerini tamamlamaları gerek. Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran günü sabah saatlerinde yapılan AYT'nin ardından öğlen oturumunda gerçekleştirilecek.
Nasıl başvuru yapılacak?Sınava gireceklerin, 8 Mart 2023 günü saat 12.00'den başlayarak ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da kişisel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanarak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru ücretleri ne kadar?TYT'ye katılacak adayların 115 lira, TYT ile beraber AYT ya da YDT'den birine katılmak isteyenlerin 115 lira, TYT, AYT ve YDT olmak üzere tüm sınavlara katılmak isteyenlerin ise 345 lira yatırmaları gerekmektedir. YKS kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru işlemleri için tıklayınız.