EĞİTİM
08 Mart 2023 - 15:33

Üniversiteli olma hayali kuranlar dikkat! YKS o tarihte yapılacak: ÖSYM duyurdu

Üniversite sınavını bekleyenlere müjde! Sınav tarihi belli oldu. Hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar...

EĞİTİM
08 Mart 2023 - 15:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Üniversiteli olma hayali kuranlar dikkat! YKS o tarihte yapılacak: ÖSYM duyurdu


ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) günü kesinlik kazandı. Bu açıklama çerçevesinde başvuru işlemleri de bugün itibari ile başladı.

17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek olan YKS adına başvurular bugün başladı. Duyuruya göre; 17 Haziran 2023 gününde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 gününde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrencilerin, 8-23 Mart günleri aralığında başvuru işlemlerini tamamlamaları gerek. Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran günü sabah saatlerinde yapılan AYT'nin ardından öğlen oturumunda gerçekleştirilecek.



YKS sınavı

Nasıl başvuru yapılacak?

Sınava gireceklerin, 8 Mart 2023 günü saat 12.00'den başlayarak ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da kişisel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanarak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru ücretleri ne kadar?

TYT'ye katılacak adayların 115 lira, TYT ile beraber AYT ya da YDT'den birine katılmak isteyenlerin 115 lira, TYT, AYT ve YDT olmak üzere tüm sınavlara katılmak isteyenlerin ise 345 lira yatırmaları gerekmektedir.

YKS kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru işlemleri için tıklayınız.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ