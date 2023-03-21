Üniversiteliler bu güzel haber size! İl il yüzyüze eğitim başlangıç tarihi belli oldu: Valizleri hazırlayın!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar













Türkiye'deki örgün öğrencilerin yüzde 15'inin bölgede ikamet ettiğini veya eğitim aldığını söyleyerek konuşmasına başladı. Maalesef, öğrenciler ve personel arasında kayıplar olduğunu da ekledi. Deprem nedeniyle neredeyse bütün üniversitelerin paydaşlarıyla etkilendiğini ve kampüslerin barınma ve ikamet anlamında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, tıp ve mühendislik fakültelerinden gönüllü elemanların bölgedeki çalışmalarını takip ettiklerini ifade etti.Özvar, üniversitelerin kritik rolleri olduğunu ve illerin kalkınmasında önemli bir rol oynayacaklarını vurguladı. Bahar döneminin uzaktan eğitimle sağlanacağını, ancak nisan ayı başından itibaren hibrit eğitim de değerlendirileceğini açıkladı. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümler için bir dizi karar alındığını da belirtti.Depremin etkilediği illerde bulunan bazı üniversitelerin ortak çalışmalar yapmak üzere diğer üniversitelerle eşleştirildiğini söyleyen Özvar, özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldıklarını ifade etti. Öğrencilerin birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecekleri bilgisini paylaştı.Son olarak, kayıt dondurma konusunda bazı kolaylıklar getirildiğini söyleyen Özvar, talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulabileceğini ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmeyeceğini belirtti.