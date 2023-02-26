Üniversitelilere duyuruldu! KYK yurt paraları için karar çıktı: Öğrenciler bunu yapacak







GSB YURTLARINA ÖDEME YAPILMAYACAK!







Kahramanmaraşta 7,7 ve 7,6 şiddetinde deprem sonrasında GSB yurtları boşaltı. Yurtlar depremzede vatandaşlarımıza açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi. GSB açıklamada nelerden bahsetti. Merak edilen detaylar haberimizde.Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında GSB yurtları boşaltıldı. Eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı. Yurtlardan çıkış yapan öğrenciler için GSB açıklamada bulundu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurtlardan çıkarılan öğrenciler için açıklamada bulundu. Yurtlardan ayrılan üniversite öğrencilerinin yurt ücreti için ödeme yapılmayacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı şubat ayı ve bahar dönemi için herhangi bir ödeme talebinde bulunulmayacağını açıkladı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu sözlerle açıkladı: "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." açıklamasında bulundu.