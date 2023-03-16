EĞİTİM
16 Mart 2023 - 11:15

Üniversitelilerin beklediği haber geldi! YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması! Resmen tarih verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yüz yüze eğitime dönülebileceğini açıkladı

EĞİTİM
16 Mart 2023 - 11:15
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Üniversitelilerin beklediği haber geldi! YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması! Resmen tarih verildi
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Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'deki üniversiteler 2022-2023 akademik yılı bahar dönemini uzaktan eğitimle yürütmeyi tercih etmişti. Ancak Nisan ayı başında durumun yeniden değerlendirileceği açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Nisan ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için hazırlıkların tamamlandığını doğruladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yüz yüze eğitime dönülebileceğini açıkladı

YÖK Tarafından Hayata Geçirilen Temel Uygulamalar



Uzaktan eğitime geçiş sürecinde YÖK, öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilenmesini önlemek için çeşitli tedbirler aldı. Bunlar şu şekilde;

  • Bölgesel Olağanüstü Hal kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin akademik, idari ve bilişim desteği için diğer üniversitelerle eşleştirilmesi
  • Tüm öğrencilere bahar döneminde kayıtlarını dondurma hakkı tanınması
  • Etkilenen illerdeki üniversitelere kayıtlı veya birinci derece akrabaları bu illerde ikamet edenlere özel öğrenci statüsü tanınması
  • Etkilenen illerdeki kamu yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti ödemelerinden muaf tutulması
  • Etkilenen öğrenciler için sınav planlaması ve ödeme konusunda esneklik sağlanması
Hibrit Eğitim Nedir?

Hibrit eğitim olarak da bilinen karma eğitim, geleneksel eğitim yöntemlerinin online eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi olarak tanımlanır. Geleneksel öğrenme ortamında farklı eğitim felsefelerinin bir arada kullanılmasını içerir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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