Üniversitelilerin çilesi sonunda bitti! Yüz yüze eğitim için tarih verildi: Çantasını alan okuluna dönecek!

Yaşadığımız büyük afetlerin ardından üniversiteler de uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yükseköğretimle ilgili son dakika
gelişmesi yaşandı. Detaylar haberimizde…
YÖK BAŞKANI AÇIKLADI! YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YÖK Rektörü Özvar, İzmir Ege Üniversitesi'nde düzenlenen 256. Üniversitelerarası Kurul toplantısında depremin etkisiyle yüz yüze derslerin iptaline ilişkin açıklamalarda bulunarak, uzaktan eğitimle ilgili kararların nisan ayı içinde yeniden değerlendirileceğini hatırlattı. Özvar, Üniversitelerin açılmasıyla ilgili olarak, uzaktan eğitimle ilgili kararların mart sonunda tekrardan inceleneceğini söyledi.
HİBRİT SİSTEM DE GÜNDEMDE
Özvar, yüz yüze derslerin verildiği uzaktan eğitimin beraberinde şartlar elverdiği takdirde harmanlanmış (hibrit) eğitim seçeneklerinin de sunulacağını açıkladı. 06 şubat günü 11 şehrimizi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından üniversitelerimizdeki eğitimin durumları hakkında açıklamaya yapan Özvar, “Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak suretiyle uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önceden ifade ettiğim üzere, dahil edilen kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden göz gezdirerek şartların elverişli hale gelmesi halinde uzaktan eğitimin beraberinde yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir” dedi.