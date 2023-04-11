Üniversiteye personel alımı yapılacak! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: 24 Nisan'a kadar başvuru alınacak!







BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR











Lise ve önlisans mezunlarına müjde! Kırklareli Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Üniversite, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli kadrolarında yeni personel alımları gerçekleştirecek. İş ilanında, adaylardan istenen şartlar da belirtilmiştir. Ayrıntılar haberimizde... Başvurular, Resmi Gazete'de yayınlanan ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde www.klu.edu.tr internet sitesinde bulunacak olan başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvurular, 10 Nisan-24 Nisan 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Bu ilan, personel alımı ile ilgilenenleri ilgilendirmektedir.