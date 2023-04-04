Üniversiteye sözleşmeli personel alımı yapılacak! 11 branştan çok sayıda kişi istihdam edilecek: Başvuru şartları ve tarihi...

Dicle Üniversitesi yaptığı duyuruda bünyesine sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; hemşire, diyetisyen, teknisyen, biyolog ve farklı branşlarda 194 kişilik alım yapılacak.
Hangi kadrolarda personel alınacak?
Yapılan açıklama çerçevesinde; 1 diyetisyen, 1 laborant, 1 tekniker, 1 ebe, 2 biyolog, 3 diğer sağlık personeli, 5 teknisyen, 13 sağlık teknikeri, 40 koruma ve güvenlik görevlisi, 55 destek personeli, 72 hemşire alımı yapılacak.
Başvuru şartları neler?
Başvuruda bulunacak vatandaşlarda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartlar ile birlikte KPSS puanı, mesleki şartlar ve eğitim şartları aranmaktadır. Vatandaşların bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli maaşı almamaları aranan koşullar arasındadır. Bununla birlikte nöbet usulü çalışmaya engel bir hal bulunmaması şarttır. Vatandaşların 2022 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise P94, Ön Lisans P93, Lisans P3 puan türünden minimum 50 veya 60 puan almış olmaları şarttır. Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel için yapacağı alımda mülakat şartı koymamıştır. Başvuru yapanlar Kamu Personeli Seçme Sınavı puanına baz alınarak değerlendirmeye alınacaklar. Başvurular 24 Mart 2023 gününde başladı, son gün ise 3 Nisan 2023. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul görmektedir. Adayların Dicle Üniversitesi resmi internet sitesi aracılığıyla online şekilde belgeleri ileterek başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için tıklayınız.