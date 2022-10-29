GÜNDEM
29 Ekim 2022 - 20:38

Ünlü akademisyen hayatını kaybetti! Erol Manisalı kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Erol Manisalı hayatını kaybetti. Erol Manisalı'nın ölüm nedeni ve hastalığına dair bilgiler araştırılıyor.

GÜNDEM
29 Ekim 2022 - 20:38
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Ünlü akademisyen hayatını kaybetti! Erol Manisalı kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?


Haber basınında geçen son dakika bilgisine göre Prof. Dr. Erol Manisalı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Gazeteci, yazar ve akademisyen olan Erol Manisalı’nın vefatı sevenlerini yasa boğarken ünlü akademisyenin ölüm nedeni ve yaşamına dair detaylar merak edildi.

Erol Manisalı neden öldü, hastalığı ne?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Manisalı, 29 Ekim sabahı tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Bir süredir  beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle hastanede tedavi gören Manisalı’nın vefatı basında son dakika haberi olarak geçti. Uluslararası İktisadi ve siyasi ilişkilerle Türkiye – Avrupa ilişlerinde uzman isim olan Manisalı’nın kaleme aldığı 40’tan fazla kitabı bulunuyor.



Prof. Dr. Erol Manisalı’nın vefat haberini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisalı’nın eşi Nuriye Manisalı’yı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı olan Erol Manisalı 82 yaşında idi.

Erol Manisalı kimdir?

Gazeteci, yazar ve akademisyen Erol Manisalı, 20 Temmuz 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini London School of Economics’de tamamladı. 1975’te profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur.

Türk ekonomisi ve AB ilişkileriyle yakından ilgilenen ve bu konuda raporları bulunan Manisalı, Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde de öğretim üyeliği yapmıştır. 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında göz altına alındı ve sonra tutuklandı. Aynı yıl cezaevinde rahatsızlık geçiren Manisalı’nın beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Daha sonra da sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Ergenekon davası kapsamında 2013 yılında 9 yıl hapis cezası almıştır. Manisalı’nın Uluslararası İktisadi ve Siyasi İlişkiler alanında yazdığı birçok kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Erol Manisalı son olarak Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyordu.

Erol Manisalı, 29 Ekim 2022 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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