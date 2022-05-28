EKONOMİ
28 Mayıs 2022 - 15:31

Ünlü analist korkuttu! Kripto paralardaki düşüşü tahmin etmişti

2 hafta önce Terra ile LUNA’nın çökmesiyle birlikte lider kripto para birimi Bitcoin gerilemeye başlamış ve bu durum bazı yatırımcıları korkutmuştu.Tahminleriyle bilinen ve milyonlarca takipçisi olan Capo takma adıyla bilinen ünlü analist Bitcoin’in yeni bir en düşük seviyeyi test edeceğini ve bunun piyasalarda kalıcı hasarlar bırakabileceğini söyledi.

EKONOMİ
28 Mayıs 2022 - 15:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ünlü analist korkuttu! Kripto paralardaki düşüşü tahmin etmişti
Tahminleri ile bilinen Capo takma adlı ünlü analist, sosyal medya hesabı üzerinden yeni varsayımlarda bulundu., Önemli açıklamalarda bulunan ünlü analiz lider kripto birimi olan Bitcoin’de yeni bir satış bakısının oluşabileceğini belirtti konu hakkında konuşan Capo BTC haricinde tüm piyasada bir sıçrama sonrası Düşüş olduğunu aktardı. Bunun boğa tuzağı olduğunu aktaran Capo Bitcoin fiyatında da yeni bir düşük seviye yolda olduğunu söyleyerek tahminlerinin aktardı. ifadelerini kullandı.

Aslında yükselen birşey yok
Öte yandan 52 haftanın en düşük seviyelerinin gören Bitcoinin,28 bin dolara kadar düştüğü gözlendi. Çok küçük çapta yükselişler yaşansa da  Capo’nun tahmini yükselen bir şey olmadığı ve yapılan desteğin uzun sürmeyeceği yönünde. 
Bitcoin'de yeni düşüşler yolda
Capo daha önce Bitcoin için  30.000 dolarlık kilit psikolojik fiyat seviyesini tutamayacağını doğru tahmin etmişti.Capo BTC’nin yeni bir yılın en düşük seviyelerini göreceğini söyleyerek Bitcoin’de bazı düşüşlerin yaşanacağını bunun nedeninin boğa koşusunun ana ekseni olan 30.000 dolarlık destek bölgesini kırmasına bağladı. Bu bir bölge ve net bir seviyeyi temsil etmediğini, mumları kapsayacak şekilde 29.000-31.000 dolar arasında yer aldığını belirtti.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı
Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı
Kripto para almak veya satmak istiyor fakat nerede ve nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz?
Kripto para almak veya satmak istiyor fakat nerede ve nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz?
Son Haberler
Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü
Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü
Akıllı telefon üretiminde azalma! Samsung'un planı tutmadı
Akıllı telefon üretiminde azalma! Samsung'un planı tutmadı
Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi
Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi
Operasyonlara ara vermeden devam! Eren Abluka-13 operasyonu başladı
Operasyonlara ara vermeden devam! Eren Abluka-13 operasyonu başladı
2021 yılı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar
2021 yılı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar
İhtiyaca Uygun Masaüstü Bilgisayarı Seçimi Yapmak: Hangi Model Sizin İçin Uygun?
İhtiyaca Uygun Masaüstü Bilgisayarı Seçimi Yapmak: Hangi Model Sizin...
Win Fiyat Tahmini
Win Fiyat Tahmini
Acı haber! 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti
Acı haber! 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti
Kaza yapan alkollü kadın etrafa saldırdı
Kaza yapan alkollü kadın etrafa saldırdı
Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı
Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı