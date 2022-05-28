Ünlü analist korkuttu! Kripto paralardaki düşüşü tahmin etmişti

Tahminleri ile bilinen Capo takma adlı ünlü analist, sosyal medya hesabı üzerinden yeni varsayımlarda bulundu., Önemli açıklamalarda bulunan ünlü analiz lider kripto birimi olan Bitcoin’de yeni bir satış bakısının oluşabileceğini belirtti konu hakkında konuşan Capo BTC haricinde tüm piyasada bir sıçrama sonrası Düşüş olduğunu aktardı. Bunun boğa tuzağı olduğunu aktaran Capo Bitcoin fiyatında da yeni bir düşük seviye yolda olduğunu söyleyerek tahminlerinin aktardı. ifadelerini kullandı.
Aslında yükselen birşey yok
Öte yandan 52 haftanın en düşük seviyelerinin gören Bitcoinin,28 bin dolara kadar düştüğü gözlendi. Çok küçük çapta yükselişler yaşansa da Capo’nun tahmini yükselen bir şey olmadığı ve yapılan desteğin uzun sürmeyeceği yönünde.
Bitcoin'de yeni düşüşler yolda
Capo daha önce Bitcoin için 30.000 dolarlık kilit psikolojik fiyat seviyesini tutamayacağını doğru tahmin etmişti.Capo BTC’nin yeni bir yılın en düşük seviyelerini göreceğini söyleyerek Bitcoin’de bazı düşüşlerin yaşanacağını bunun nedeninin boğa koşusunun ana ekseni olan 30.000 dolarlık destek bölgesini kırmasına bağladı. Bu bir bölge ve net bir seviyeyi temsil etmediğini, mumları kapsayacak şekilde 29.000-31.000 dolar arasında yer aldığını belirtti.
Aslında yükselen birşey yok
Öte yandan 52 haftanın en düşük seviyelerinin gören Bitcoinin,28 bin dolara kadar düştüğü gözlendi. Çok küçük çapta yükselişler yaşansa da Capo’nun tahmini yükselen bir şey olmadığı ve yapılan desteğin uzun sürmeyeceği yönünde.
Bitcoin'de yeni düşüşler yolda
Capo daha önce Bitcoin için 30.000 dolarlık kilit psikolojik fiyat seviyesini tutamayacağını doğru tahmin etmişti.Capo BTC’nin yeni bir yılın en düşük seviyelerini göreceğini söyleyerek Bitcoin’de bazı düşüşlerin yaşanacağını bunun nedeninin boğa koşusunun ana ekseni olan 30.000 dolarlık destek bölgesini kırmasına bağladı. Bu bir bölge ve net bir seviyeyi temsil etmediğini, mumları kapsayacak şekilde 29.000-31.000 dolar arasında yer aldığını belirtti.