MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 15:53

Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı

Aras Bulut İğnemli ve Bige Önal’ın ayrılık iddiaları doğrulandı çiftin ayrılık sebebi duyanları şaşkınlığa uğrattı…

MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 15:53
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Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı


Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli ve Bige Önal’ın ayrıldıkları kesinleşti. Yıllardır birlikte olan ve evlenmeleri beklenen ünlü çiftin ayrılık iddiaları sevenlerini üzmüştü. Başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli’nin Atatürk projesi için yoğun tempoda çalıştığı ve stresli bir dönemden geçtiği için ilişkilerini yıprattıkları ve ayrılık kararı aldıkları konuşulmuştu. Aras Bulut İğnemli ve Bige Önal

Gerçek ortaya çıktı 



Ünlü çiftin ayrılık sebebi de iddialar kadar şoke etti. İlişkilerinde ki ikinci şansı da değerlendiremeyen çift bu kez kesin olarak ayrıldı. Taraflardan Bige Önal’ın evlenmeyi istemesi ancak Aras Bulut İğnemli’nin istememesi sebebiyle ayrıldıkları iddia edildi. Aras Bulut İğnemli ve Bige Önal

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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