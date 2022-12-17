Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı













Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli ve Bige Önal’ın ayrıldıkları kesinleşti. Yıllardır birlikte olan ve evlenmeleri beklenen ünlü çiftin ayrılık iddiaları sevenlerini üzmüştü. Başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli’nin Atatürk projesi için yoğun tempoda çalıştığı ve stresli bir dönemden geçtiği için ilişkilerini yıprattıkları ve ayrılık kararı aldıkları konuşulmuştu.Ünlü çiftin ayrılık sebebi de iddialar kadar şoke etti. İlişkilerinde ki ikinci şansı da değerlendiremeyen çift bu kez kesin olarak ayrıldı. Taraflardan Bige Önal’ın evlenmeyi istemesi ancak Aras Bulut İğnemli’nin istememesi sebebiyle ayrıldıkları iddia edildi.