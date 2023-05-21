Ünlü çiftin milyon dolarlık villası! 4 katlı villa gez gez bitmiyor! Görenler mest oluyor













BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN'İN SARAY YAVRUSU VİLLASI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Beykoz'daki dört katlı lüks villası, hayranları tarafından merak edilen bir aşk yuvası. Bu rüya gibi ev, ünlü çiftin mutlu beraberliklerinin yaklaşık altı yıldır devam ettiğini gösteriyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşkları, 9 yıl önce başladıkları Çalıkuşu dizisinde filizlenmiş ve evlilikleriyle doruk noktasına ulaşmıştır. 2017 yılında dünya evine giren çiftin bu evliliklerinden bir oğulları olan Karan, 2019 Nisan'ında dünyaya gelmiştir.Aileleri, dostları ve hayranlarının desteğiyle mutlu bir hayat süren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz beş ay önce oğulları Kerem'i de kucaklarına alarak ailenin mutluluğunu daha da büyütmüşlerdir.Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor ve hayranlarıyla evinden güzel anılarını paylaşıyor. Bu şekilde, ünlü çiftin romantik ve mutlu bir yaşam sürdürdüğü izlenimi veriliyor. Bahçeli ve havuzlu villa, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşklarını taçlandırdıkları ve özel anılar biriktirdikleri mekan olarak adlandırılabilir. Bu özel yer, çiftin hayranları tarafından merakla takip ediliyor ve Fahriye Evcen'in paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalıyor.