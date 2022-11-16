Türkiye'nin en başarılı şefleri arasında yer alan ve güler yüzüyle dikkat çeken Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Erbirliler ile geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. Kısa süre önce kız çocukları olacağını öğrenen çift, dün bebeklerini kucaklarına aldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kızına hoş geldin diyen ünlü şef, paylaşımda kızının ismini de açıkladı.
MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 13:58
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Arda Türkmen ile Melodi Erbirliler en mutlu günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz gün kız çocukları olacağını öğrenen çift bebeklerini kucaklarına aldı. Türkmen, yaptığı paylaşımla kızlarına koydukları ismi de takipçileriyle paylaştı.
MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 13:58
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor