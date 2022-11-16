MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 13:58

Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Arda Türkmen ile Melodi Erbirliler en mutlu günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz gün kız çocukları olacağını öğrenen çift bebeklerini kucaklarına aldı. Türkmen, yaptığı paylaşımla kızlarına koydukları ismi de takipçileriyle paylaştı.

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 13:58
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Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti


Türkiye'nin en başarılı şefleri arasında yer alan ve güler yüzüyle dikkat çeken Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Erbirliler ile geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti.

Kısa süre önce kız çocukları olacağını öğrenen çift, dün bebeklerini kucaklarına aldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kızına hoş geldin diyen ünlü şef, paylaşımda kızının ismini de açıkladı.



 arda türkmen melodi erbirlier

HERKES BU İSMİ İLK DEFA DUYDU!

Instagram hesabında 2,1 milyon takipçiye sahip olan 47 yaşında ki şef, dün akşam yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu. Kızının ayaklarına paylaşarak hoş geldin diyen Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle bebeklerine koydukları ismi de açıkladı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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