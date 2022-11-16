Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti













HERKES BU İSMİ İLK DEFA DUYDU!

Türkiye'nin en başarılı şefleri arasında yer alan ve güler yüzüyle dikkat çeken Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Erbirliler ile geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. Kısa süre önce kız çocukları olacağını öğrenen çift, dün bebeklerini kucaklarına aldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kızına hoş geldin diyen ünlü şef, paylaşımda kızının ismini de açıkladı.Instagram hesabında 2,1 milyon takipçiye sahip olan 47 yaşında ki şef, dün akşam yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu. Kızının ayaklarına paylaşarak hoş geldin diyen Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle bebeklerine koydukları ismi de açıkladı.