Ünlü çiftte ayrılar kervanına katıldı







Aşk bitti soluğu yurtdışında aldı







Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve ünlü model Didem Soydan’ın ayrıldığı iddia edildi. Uzun süredir beraber olan çiftin daha önce de ayrıldığı iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncudan iddiaya yalanlama gelmişti.Dijitale hazırlanan yerli proje Şahmaran için Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in geçtiğimiz haftalarda dizi partneri Serenay ile yakınlaştığı söyleniyordu. İddiaları yalanlayan Burak Deniz ‘Didem ile hala beraberiz’ demişti. Bir kaç haftadır ayrı oldukları ve görüşmedikleri iddia edilen çiftten Burak Deniz’in proje bitimi soluğu yurtdışında aldığı söyleniyor. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre çiftin ilişkilerine verdiği ikinci şans kesin olarak bitti. Didem Soydan ve Burak Deniz’den iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadılar.