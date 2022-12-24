MAGAZİN
24 Aralık 2022 - 14:42

Ünlü çiftte ayrılar kervanına katıldı

Burak Deniz ve Didem Soydan çifti yeniden ayrıldı…

MAGAZİN
24 Aralık 2022 - 14:42
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Ünlü çiftte ayrılar kervanına katıldı


Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve ünlü model Didem Soydan’ın ayrıldığı iddia edildi. Uzun süredir beraber olan çiftin daha önce de ayrıldığı iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncudan iddiaya yalanlama gelmişti. Burak Deniz ve Didem Soydan

Aşk bitti soluğu yurtdışında aldı 

Dijitale hazırlanan yerli proje Şahmaran için Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in geçtiğimiz haftalarda dizi partneri Serenay ile yakınlaştığı söyleniyordu. İddiaları yalanlayan Burak Deniz ‘Didem ile hala beraberiz’ demişti. Bir kaç haftadır ayrı oldukları ve görüşmedikleri iddia edilen çiftten Burak Deniz’in proje bitimi soluğu yurtdışında aldığı söyleniyor. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre çiftin ilişkilerine verdiği ikinci şans kesin olarak bitti. Didem Soydan ve Burak Deniz’den iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadılar. Burak Deniz ve Didem Soydan



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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