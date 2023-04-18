DÜNYA
18 Nisan 2023 - 20:55

Ünlü Dağcı Nepal son keşfinde öldü

Kuzey İrlandalı Noel Hanna'nın Nepal'in batısındaki Annapurna zirvesinden indikten sonra öldüğü belirtildi.

DÜNYA
18 Nisan 2023 - 20:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ünlü Dağcı Nepal son keşfinde öldü


Dağcı Hanna'nın dünyanın en yüksek 10. dağı olan 8 bin 91 metre yükseklikteki Annapurna'ya yaptığı keşif gezisi sırasında öldüğü belirlendi. Annapurna dağındaki gezisini tamamlamasının ardından kampına dönen Hanna'nın 6 bin 492 metre yükseklikte yer alan 4. kamp bölgesinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Hanna'nın ölüm nedeninin belirsiz olduğunu ifade etti.

Hanna



Hanna, 10 kez Everest'in zirvesine tırmanmış biri olarak ülkesinin en iyi dağcılarından biriydi. 2018 yılında İrlanda adasından K2'yi başarıyla zirveye çıkan ve inen sayılı kişilerden biri olmuştu.

Everest

 

 

KEŞİF GEZİSİNDE BİR HİNTLİ DAĞCI DA KAYIP

Hindistanlı ikinci bir dağcının da yarığa düştükten sonra kaybolduğu bildiriliyor.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ