Ünlü Dağcı Nepal son keşfinde öldü













KEŞİF GEZİSİNDE BİR HİNTLİ DAĞCI DA KAYIP

Dağcı Hanna'nın dünyanın en yüksek 10. dağı olan 8 bin 91 metre yükseklikteki Annapurna'ya yaptığı keşif gezisi sırasında öldüğü belirlendi. Annapurna dağındaki gezisini tamamlamasının ardından kampına dönen Hanna'nın 6 bin 492 metre yükseklikte yer alan 4. kamp bölgesinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Hanna'nın ölüm nedeninin belirsiz olduğunu ifade etti.Hanna, 10 kez Everest'in zirvesine tırmanmış biri olarak ülkesinin en iyi dağcılarından biriydi. 2018 yılında İrlanda adasından K2'yi başarıyla zirveye çıkan ve inen sayılı kişilerden biri olmuştu.Hindistanlı ikinci bir dağcının da yarığa düştükten sonra kaybolduğu bildiriliyor.