Ünlü DJ'den küstah yorum! Deprem sonrası o sözleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı!







DEPREMLE DALGA GEÇTİ







Tüm dünya Türkiye'de yaşanan depremi konuşurken 30 binden fazla insanın ölümüne neden olan asrın felaketinde İngiltere'nin tanınan ismi DJ Ant Payne'in akıllara durgunluk veren açıklamaları kamuoyun da büyük tepkilere neden oldu.Capital FM’de çalışan ve ülkenin en popüler DJ’lerinden biri olarak tanınan Payne’in deprem sonrasında, espri tartışmalara neden oldu. Akşam üzeri 16.00 ve 19.00 saatleri arasında yayın yapan kanalın popüler DJ'si Payne, gelecek birkaç yıl için Türkiye'ye ucuz bilet bakmak en doğrusu. Orada dişlerinizi yaptırıp 19 yaşında biri olarak dönebilirsiniz. Yarışma programlarına o zaman katılabilirsiniz ifadelerini kullanmasıyla beraber herkes tepkisini gösterdi.Gelen tepkilere karşılık olarak sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Payne, sözlerinin duyarsızlık olduğunu ve bunun zamanı olmadığından özür dileklerini sundu. 2011 yılında Galaxy FM’den Capital FM’e geçen Payne’in, ünlü DJ’in görevden alınıp alınmayacağı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.