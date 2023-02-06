Ünlü ekonomist alım fırsatı duyurusu: Gram altın o gün 1000 TL olacak!







HATİCE KOLÇAK'TAN GRAM ALTIN FİYATLARININ GELECEKTEKİ DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın ile alakalı çok önemli açıklamalar yaptı. Youtube kanalında gerçekleştirdiği açıklamalarda, gram altındaki düşüş hakkında çok önemli ifadeler kullandı. Hatice Kolçak, tarım dışı verilerin açıklanması sonrası 100 dolara yakın bir düşüş yaşandığını ve şu anda 1860 dolar seviyesine kadar gerilediğini söyledi.





DÜŞÜŞÜN NEDENİ BU VERİLER!

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, ABD tarım dışı istihdam verileri sonrasında gram altının yükseleceğini söyledi.ABD’nin açıkladığı önemli verilerin bu düşüşün ana kaynağı olduğunu düşündüğünü belirtti. Ünlü ekonomist, satışın yenilmesi durumunda gram altın 1100 TL’ye kadar düşebileceğini de sözlerine ekledi. Hatice Kolçak, gelecek dönemde altın fiyatlarının yükselmesini beklediğini ancak kısa vadede bu durumun olmayabileceğini ifade etti. Türkiye’nin ciddi bir seçim rüzgârına girdiğini belirterek, altın ile alakalı beklentilerinin 6. aydan itibaren yükselişe geçeceğini düşündüğünü de paylaştı. Hatice Kolçak, özellikle seçim rüzgârının hızlı bir şekilde başladığına dikkat çekerek, altının gelecek döneminde seçimin kritik rol oynayacağını tekrarladı. Gram altındaki yaşanan düşüşün devam edebileceği yönünde çok net ifadeler kullanan ünlü ekonomist, özellikle seçim rüzgârının altın fiyatlarını etkileyebileceğini anlattı.