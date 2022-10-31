EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 12:33

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı

Dolar yorumlarıyla adından söz ettiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, asgari ücret tahmininde bulundu. Geçer, asgari ücretin 10 bin TL'nin üzerine çıkacağını iddia ediyor.

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 12:33
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı


Asgari ücret ile ilgili tahminler son gaz devam ediyor. 2022 yılında iki kez zam gören asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin yeni açıklamalar yapılıyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Hayat pahalılığının hat safhada olduğu son aylarda asgari ücret ile ilgili yeni rekorların gelebileceği konuşuluyor. Dolar kuruna ilişkin yorumlarıyla tanınan ekonomist Selçuk Geçer, kendi tahminlerine göre asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.

Selçuk Geçer’den asgari ücret tahmini



Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, asgari ücret ile ilgili beklentilerin 10 bin ila 11 bin arasında olduğunu söyledi. EYT ile ilgili de konuşarak “ takır takır geliyor “ dedi.

Asgari ücret ile ilgili öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri öne çıkmıştı. Daha öncekilerden çok farklı bir zam uygulanacağının müjdesi verilmesi ardından masaya yeni rakamlar eklendi. 7 bin, 8 bin, 10 bin rakamları konuşulurken Ekonomist Selçuk Geçer ise asgari ücretin 11 bin TL olacağını düşünüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrete dair yaptığı açıklamada, asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacaklarını bildirmişti.

Bu açıklamalar ışığında Aralık ayında asgari ücrete çok büyük bir zam yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok bakan, asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini ve bununla ilgili çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ediyorlar.

2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında bir araya gelecek. İşçileri temsilen Türk-İş, işverenleri temsilen TİSK ve hükümeti temsilen Çalışma Bakanlığı’ndan oluşan ekip, aynı masada birleşerek 2023 yılının asgari ücretini belirleyecek.

Asgari ücret belirleme toplantıları 4 aşamada yapılıyor. İlk ve son toplantı Çalışma Bakanlığı’nda yapılırken 28 Aralık’ta yapılacak son toplantının ardından yeni yıl öncesi asgari ücret zammı belirlenecek. Asgari ücret ile ilgili gelişmeler için Haberport’u takip etmeye devam edin.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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