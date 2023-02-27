EKONOMİ
27 Şubat 2023 - 16:15

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer'den endişe verici açıklamalar! Dolar, altın yatırımı olanlar dikkat! Elinizdeki yatırım aniden eriyebilir!

Kurda özellikle Amerikan Doları’nda ilginç bir dalgalanma mevcut. Bu dalgalanma ise ekonomistler, ekonomi uzmanları ve analistler tarafından epey bir dikkatle

EKONOMİ
27 Şubat 2023 - 16:15
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Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer'den endişe verici açıklamalar! Dolar, altın yatırımı olanlar dikkat! Elinizdeki yatırım aniden eriyebilir!
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Son dönemde yaşanan kurda anlık değişenler ile özellikle yatırımı olan kişileri epey endişelendirmektedir. Bununla birlikte birçok analist ve ekonomistler tarafından yapılan incelemeler, endişe verici bir tabloyu ortaya çıkardı.  

 



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ÜNLÜ EKONOMİ UZMANINDAN DOLAR TAHMİNİ

Birçok kişinin yakından takip ettiği, uzman ekonomi habercisi Selçuk Geçer, son dönemde yaşanan dalgalanmalar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aktif yatırımı olan ve yatırım planı yapan vatandaşların önümüzdeki 2 haftalık süreci bekleyerek işlem yapması gerektiğini belirten Geçer, bu süreçte  yapılacak yatırımların riskli olacağını belirtti. 

 

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YATIRIM YAPACAKLAR DİKKAT!

Ülkemizde ve dünya çapında yaşanan son dakika gelişmeleri ile döviz kurlarında da aktif gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan dalgalanmaların yüksek ivme yakalaması ile bir hayli tedirgin olan yatırımcılara, ekonomistlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Özellikle gram altında yaşanan hızlı düşüş ve doların ani bir hızla yükselişe geçmesi yatırımı olan ve yatırım planları yapan kullanıcıların dikkatli olması yönünde bilgilendirmeler paylaşılmaktadır. 

 

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Özellikle Türkiye gündeminde sıkça bahsedilen altın ve dolar kurları için yapılan söylemler endişe yaratmakta. Dolar kurunun yükselişine aynı hızla devam edeceğini açıklayan Geçer, işlem yapacakların 2 haftalık bir süreci beklemesi gerektiğini iletti. 

 

Dolar kuru ile ilgili yapmış olduğu yorumlar ile birçok kullanıcının takip ettiği Selçuk Geçer, ülkemiz günceminde yer alan bazı olay kurguları ile nakit paranın günden güne eridiğini belirtmekten çekinmedi. Ortalama 2 haftalık süreç içinde dolar kurunda ani bir yükseliş beklediklerini, yıl içerisinde güncel tablonun 23-25 TL gibi rakamlara varabileceğini, yaz aylarında ise yükselişin tavan yapacağını belirtti. Doları olan ve bu yatırımları için işlem planı olan vatandaşın bir süre daha beklemelerinde fayda olabileceğini söyledi. 

EDİTÖR
Yagmur ARAZ
Yagmur ARAZ
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