Ünlü ekonomiste göre gramın 3 bin lirayı göreceği tarih!







TUNA KAYA'DAN ALTIN YORUMU







Önümüzdeki günlerde gramın yükseleceğine dair son tahminler yatırımcıları sevindirecek. Bu bağlamda tahminler sıcak ama ekonomist Tuna Kaya'nın gram altın tahmini yatırımcıları oldukça heyecanlandırdı.Tuna Kaya geçen yıl yaptığı açıklamada, "2023'te onsun değeri 3 bin dolara ulaşabilir. Altın fiyatını önemli ölçüde bozma yolundayız. Küresel riskler, enflasyonist durum Altın, enflasyondan korunma açısından çok önemli. Ayrıca dolar/gram altın TL'nin gelişimi 2023'te 3 bin lirayı görebiliriz. Altın, yatırımlarda ve portföylerde yer alması gerekli olan araçlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle altınlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.