EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 15:33

Ünlü ekonomiste göre gramın 3 bin lirayı göreceği tarih!

Altının son günlerde dalgalı bir seyir izlemesiyle gram altın sahiplerinin heyecanlanacağı tahmini, tanınmış bir ekonomistten geliyor. İşte Ekonomist Tuna Kaya`ya göre 1 gram altın 3 bin lira edeceği tarih.

EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 15:33
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Ünlü ekonomiste göre gramın 3 bin lirayı göreceği tarih!


Önümüzdeki günlerde gramın yükseleceğine dair son tahminler yatırımcıları sevindirecek. Bu bağlamda tahminler sıcak ama ekonomist Tuna Kaya'nın gram altın tahmini yatırımcıları oldukça heyecanlandırdı.

Ünlü ekonomiste göre gramın 3 bin lirayı göreceği tarih

TUNA KAYA'DAN ALTIN YORUMU



Tuna Kaya geçen yıl yaptığı açıklamada, "2023'te onsun değeri 3 bin dolara ulaşabilir. Altın fiyatını önemli ölçüde bozma yolundayız. Küresel riskler, enflasyonist durum Altın, enflasyondan korunma açısından çok önemli. Ayrıca dolar/gram altın TL'nin gelişimi 2023'te 3 bin lirayı görebiliriz. Altın, yatırımlarda ve portföylerde yer alması gerekli olan araçlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle altınlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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