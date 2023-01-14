Ünlü ekonomistin açıklamaları yatırımcıyı tarumar etti! Borsa ve dolarda 'daha iyi günleriniz' diyerek geleceği seviyeyi tek tek saydı!

Dün günün ilk saatlerinde dalgalı seyir halinde olan BIST100 endeksi öğlen saatleri sonrasında hızla düştü ve kayıplar %5'i geçti. Endekste 4.755 puan gerilemesi yaşandı. Bunun üzerine endekste devre kesici uygulandı. Analistler, teknik bakımdan BIST100 endeksinde 4.850 seviyesinin destek, 5.050 ile 5.100 puanının da direnç konumunda yer aldığını belirtti. ekonomi uzmanı Selçuk Geçer de, sosyal medya hesabından konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
"DOLAR NE ZAMAN DÜŞECEK DİYENLER MARKETE GİTSİN"
Selçuk Geçer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Buna düzeltme diyenlere... Evet düzeltme ama kimi? Borsada başkalarının gazına gelerek hisse aldık ve battık diyen acemiler, burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak diye malı size tepelerden çakanlara sorun. Ben uyardığım zaman "Sen ne bilirsin" diyorsunuz. Bu arada bunlar daha iyi günler. Borsa ile Bursa arasındaki farkı dahi bilmeden, tepeden hisse alıp, bir de kırk senelik borsacı havalarına girenlere pir ip ucu... İskenderiyle meşhur olan borsa değil. Doların ne zaman 30 olacağını merak edenler de markete gitsinler görürler. Dolarda düşüş olacak diyenler. Kasım senelik cari açık 45 milyar dolar, Aralık 60 milyar doları geçer. Düşüş olacak mı olmayacak mı siz düşünün."