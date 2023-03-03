Ünlü ekonomistten yürek ferahlatan altın tahmini! Düşüş için bu daha fragmanmış!

Geçim sıkıntısının arttığı bu günlerde artık vatandaşlar para kazanmanın yanında onu nasıl koruyabileceğine de endişelenmeye başladı. Yatırımlarını altına yapacak olan vatandaşlara ünlü ekonomistten müjde haberler geldi. Detaylar haberimizin devamında sizlerle...
ÜNLÜ EKONOMİST AÇIKLADI! ALTIN DÜŞECEK!
Para piyasalarında görülen son dönemdeki aşağı yönlü hareketlenmeler göze çarptı. FED'den gelecek olan faiz arttırma kararlarının piyasalardaki bu yönlenmeleri nasıl etkileyeceği merak uyandırdı. Yatırımcılar yine uzmanların yorumlarını bekliyor. Yaşanacak değişimleri merak edenlere açıklamalarda bulunan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altının daha da düşeceğini belirtti. FED yaptığı son açıklamalarda halen faizlerin tepe noktasının ne olacağının belli olmadığını belirtti. Faiz arttırımının devam edeceğini düşünürken altın fiyatlarının düşüşte olması endişeleri rahatlattı.