Finans
03 Mart 2023 - 20:30

Ünlü ekonomistten yürek ferahlatan altın tahmini! Düşüş için bu daha fragmanmış!

Yatırımlarını altına yapan vatandaşlara müjde haber geldi. Ünlü ekonomist altınla ilgili neler açıkladı. Haberimizin devamında sizlerle...

Finans
03 Mart 2023 - 20:30
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Ünlü ekonomistten yürek ferahlatan altın tahmini! Düşüş için bu daha fragmanmış!
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 Geçim sıkıntısının arttığı bu günlerde artık vatandaşlar para kazanmanın yanında onu nasıl koruyabileceğine de endişelenmeye başladı. Yatırımlarını altına yapacak olan vatandaşlara ünlü ekonomistten müjde haberler geldi. Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

altın

ÜNLÜ EKONOMİST AÇIKLADI! ALTIN DÜŞECEK!



Para piyasalarında görülen son dönemdeki aşağı yönlü hareketlenmeler göze çarptı. FED'den gelecek olan faiz arttırma kararlarının piyasalardaki bu yönlenmeleri nasıl etkileyeceği merak uyandırdı. Yatırımcılar yine uzmanların yorumlarını bekliyor. Yaşanacak değişimleri merak edenlere açıklamalarda bulunan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altının daha da düşeceğini belirtti. 

 FED yaptığı son açıklamalarda halen faizlerin tepe noktasının ne olacağının belli olmadığını belirtti. Faiz arttırımının devam edeceğini düşünürken altın fiyatlarının düşüşte olması endişeleri rahatlattı.

tunç şatıroğlu

TUNÇ ŞATIROĞLU ALTIN İÇİN NELER SÖYLEDİ

 Yaptığı yorumlarda altın için umutlu olduğunu belirten ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, makro çerçevede altın fiyatlarının piyasanın çok gerisinde olduğunu belirtti. Şu anda altın fiyatlarının daha da düşeceğini belirten Şatıroğlu, bu düşüşlerin kısa süreli olacağını da belirtti. Uzun vadede yükselme potansiyelinin çok daha yüksek olmasına rağmen, ons altının 790 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngördü.

 

  

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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