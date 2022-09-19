MAGAZİN
19 Eylül 2022 - 12:56

Ünlü estetikçi çaldı, Bediha Akartürk söyledi

Ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'ın çaldığı saza, Türk halk müziği ustalarından bir tanesi olan Bedia Akartürk'ün sesiyle eşlik etmesi sosyal medya üzerinden yoğun ilgi gördü.

MAGAZİN
19 Eylül 2022 - 12:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ünlü estetikçi çaldı, Bediha Akartürk söyledi


Samsun'a gelen 81 yaşındaki sanatçı Bedia Akartürk, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'ı ziyarette bulundu. Samimi bir havada geçen ziyaret müzik resitali ile son buldu. Estetik operasyonlarının yanı sıra saz çalmadaki ustalığıyla da en önemli Dr. Akbaş eline aldığı sazıyla "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü çaldı. Bedia Akartürk ise bu türküyü seslendirdi. Akabinde FBM Tıp Merkezi çalışanı Pelin Şahin ile de "Yanarım, Yanarım" şarkısını seslendiren Bedia Akartürk sesiyle hayran bıraktı.

"Benim için tarihi bir an oldu"



Ortaya renkli görüntülerin çıktığı anları Hayati Akbaş sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan video dakikalar içinde yoğun ilgi gördü. Dr. Hayati Akbaş, "Türkiye'nin yaşayan efsanesi ile aynı bölgede bulunmak, ona eşlik etmek öyle kolay değildir. Büyük iş başardığımı düşünüyorum. Benim için tarihi bir an oldu" dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Hadise'den olay hareket! Parmağındaki yüzüğü sahneden fırlatıp attı
Hadise'den olay hareket! Parmağındaki yüzüğü sahneden fırlatıp attı
Alman şarkıcı Oceana Alanya'da sahne aldı
Alman şarkıcı Oceana Alanya'da sahne aldı
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi
Bursa'da Simge Sağın rüzgarı
Bursa'da Simge Sağın rüzgarı
Gamze Erçel'den kızı Mavi'nin sağlığı hakkında açıklama: İlk şoku atlattık, tedavisi başladı!
Gamze Erçel'den kızı Mavi'nin sağlığı hakkında açıklama: İlk şoku atlattık, tedavisi başladı!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı