Ünlü estetikçi çaldı, Bediha Akartürk söyledi













Samsun'a gelen 81 yaşındaki sanatçı Bedia Akartürk, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş'ı ziyarette bulundu. Samimi bir havada geçen ziyaret müzik resitali ile son buldu. Estetik operasyonlarının yanı sıra saz çalmadaki ustalığıyla da en önemli Dr. Akbaş eline aldığı sazıyla "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü çaldı. Bedia Akartürk ise bu türküyü seslendirdi. Akabinde FBM Tıp Merkezi çalışanı Pelin Şahin ile de "Yanarım, Yanarım" şarkısını seslendiren Bedia Akartürk sesiyle hayran bıraktı.Ortaya renkli görüntülerin çıktığı anları Hayati Akbaş sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan video dakikalar içinde yoğun ilgi gördü. Dr. Hayati Akbaş, "Türkiye'nin yaşayan efsanesi ile aynı bölgede bulunmak, ona eşlik etmek öyle kolay değildir. Büyük iş başardığımı düşünüyorum. Benim için tarihi bir an oldu" dedi.