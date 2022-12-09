Bir dönemin moda programı ile tanınan şimdilerde sosyal medya ünlülerinden Cansu Nur Sofalı’nın eşiyle arasında ki gerilim dur durak bilmiyor. Geçmişte eşinin kendisini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile aldattığını söylediği iddialarla gündeme gelmişti. Sorunlu evliliğini bitirmek üzere olan Cansu Nur Sovalı eşi Yusuf Yosi Özlevi ile bir mekan çıkışı tartışırken görüntülendi.
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 12:16
Ünlü fenomen kocasını mekan ortasında dövdü
Moda yarışmasıyla ünlenen Cansu Nur Sofalı’dan kocasına mekan ortasında dayak….
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 12:16
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