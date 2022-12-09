Ünlü fenomen kocasını mekan ortasında dövdü







Habersiz karşılaşma







Bir dönemin moda programı ile tanınan şimdilerde sosyal medya ünlülerinden Cansu Nur Sofalı’nın eşiyle arasında ki gerilim dur durak bilmiyor. Geçmişte eşinin kendisini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile aldattığını söylediği iddialarla gündeme gelmişti. Sorunlu evliliğini bitirmek üzere olan Cansu Nur Sovalı eşi Yusuf Yosi Özlevi ile bir mekan çıkışı tartışırken görüntülendi.Çekişmeli süren ve hala boşanamamış taraflar bir gece mekanında denk geldiler. Söylentilere göre fitili ateşleyen eski eşin Cansu Nur Sofalı’ya gidip ‘ Bu saatte burada ne işin var çocuk nerede? Sürekli evde bir başına bırakıp geceleri dışarıya çıkıyorsun.’ Dediği öne sürüldü. Bu soru üzerine sinirlenen Cansu Nur Sofalı eski eşine ‘Sen bana hesap soramazsın’ diyerek saldırdı. Eski çiftin kavgasını mekan çalışanları ayırdı. Yusuf Yosi Özlevi eski eşi Cansu Nur Sofalı’nın saldırısı sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı ve Cansu Nur Sofalı’nın kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.