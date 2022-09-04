YAŞAM
04 Eylül 2022 - 09:31

Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in lüks cipiyle seyreden arkadaşının Şişli'de yolun karşısına geçerken çarptığı yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Feci kazada havalanarak metrelerce sürüklenen yaşlı adam beyin kanaması geçirmişti.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 09:31
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Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti


Şişli Merkez Mahallesi'nde önceki hafta Salı günü saat 14.00 sıralarında yaşanan kazada, Galatasaray'ın Fransız takım Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in 34 DDD 482 plakasına sahip lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı. Süratli olduğu iddia edilen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yanmıştı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, olay sırasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz'a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralanmıştı.

Beyin kanaması geçirip ameliyata alınmıştı



Kazanın ardından ihbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay mahaline gelen sağlık personelleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz'ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti

Olayın ertesi günü özel bir hastanede ameliyata alınması sonrasında yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 hafta tedavi görünen Hayrettin Korkmaz, kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Korkmaz, Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi'ndeki Hacı Şaban Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sürücü serbest bırakılmıştı

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutmuş, çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Kazaya karışan aracın ise çekici ekiplerinin desteğin ile emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenilmişti.

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Haber Editörü
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