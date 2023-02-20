Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş kovuldu! Nedeni ise herkesi hayrete düşürecek!

Deprem sürecinde birçok başarılı haber yapmaya devam eden gazeteci Birsen Altuntaş çalıştığı kurumdan çıkarıldı. Birsen Altuntaş'ın işten çıkarılma sebebi olarak o haber gösterildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİRSEN ALTUNTAŞ İŞTEN ÇIKARILDISon gelen haberlere göre herkesi şaşkınlığa uğratan bir işten çıkarma olayı yaşandı. Başarılı ve ünlü gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medyada yaptığı haber sonrasında işten çıkarıldı. 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Birsen Altuntaş haberlerini yapmaya devam etti. Birsen Altuntaş geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarında ortak olarak yapılan bağış yayını için bir haber gündeme getirdi. Altuntaş'ın haberine göre ATV kadrosunda yer alması düşünülen Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yayına alınmadığını yazdı.
Altuntaş'ın haberinden sonra Haluk Levent bir paylaşım yaptı ve bu durumun kendisi yüzünden yaşandığını, çok üzgün olduğunu, onların da yayına katılarak bağış toplamak istediğini belirtti. Haluk Levent daha sonra tekrar bir paylaşım yaptı ve RTÜK Başkanı'nın kendisini aradığını, ATV isimlerinin daha önceden belirlendiğini, bu durumu medyadan öğrendikten sonra bir paylaşım yaptığını, ATV yönetiminden özür dilediğini belirtti. Altuntaş ise son olarak işten çıkarılmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Altuntaş paylaşımında şu sözlere yer verdi; 'Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi yüzü olduğu kanallarda Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılmaması önemli bir haberdi. Bu haberle ilgili korkup korkmadığımı soran birçok soru alıyorum. Ben bu haberi teyit ettiğim için paylaştım. Durum tamamen bu. Ne yaşanırsa yaşansın hepimizin tek yürek olması gerekiyor. Zor günler yaşadığımız bu süreçte TV100 tarafından işten çıkarıldım. Herkese teşekkür ederim, sağ olsunlar.'