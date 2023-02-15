Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremde ölü sayısı 30 bini geçerken depremin hemen ardından, etkilenen bölgelere hemen hemen her yönden yardım ulaşmaya devam ediyor. Bu yardımlardan bir tanesine de Amerikan metal grubu Metallica tarafından imza atıldı. BBC Türkçe'de yer alan bir habere göre heavy metal grubu Metallica, deprem bölgeleri için yardım toplayan kuruluş olan All In My Hands aracılığıyla Direct Relief ve World Relief ile depremzedelere 125'er bin dolar bağışta bulunduğunu resmi Twitter hesabından duyurdu.
DÜNYA
15 Şubat 2023 - 14:25
Ünlü heavy metal grubu Metallica deprem bölgelerine 250.000 dolar bağışladı!
Metallica, deprem bölgelerinde çalışan Direct Relief ve World Central Kitchen'a 250.000 dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.
DÜNYA
15 Şubat 2023 - 14:25