Ünlü heavy metal grubu Metallica deprem bölgelerine 250.000 dolar bağışladı!

TOPLAMDA 250 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

"Yıkımı anlatman için kelime bulamıyoruz."

Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremde ölü sayısı 30 bini geçerken depremin hemen ardından, etkilenen bölgelere hemen hemen her yönden yardım ulaşmaya devam ediyor. Bu yardımlardan bir tanesine de Amerikan metal grubu Metallica tarafından imza atıldı. BBC Türkçe'de yer alan bir habere göre heavy metal grubu Metallica, deprem bölgeleri için yardım toplayan kuruluş olan All In My Hands aracılığıyla Direct Relief ve World Relief ile depremzedelere 125'er bin dolar bağışta bulunduğunu resmi Twitter hesabından duyurdu.Metallica'nın All In My Hands Vakfı, Türkiye ve Suriye'deki çabaları desteklemek için 250.000 dolar bağışladığı bildirildi. Vakfın Twitter sayfası üzerinden yapılan bir paylaşımda olaydan duyulan büyük üzüntü ifade edildi."Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzey bölgesindeki yıkımı tarif edecek kelime yok. 7.8 büyüklüğünde bir deprem (ABD'de ölçüldü) tüm bölgeyi harap etti." şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımda "Ölü sayısı yükselmeye devam ederken, trajik ölü sayısı 36.000'i aştı. Vakıf, gerekli tıbbi yardım ve gıdayı finanse etmek için iki hayır kurumuna, Direct Relief ve World Central Kitchen'a her biri 125'er bin dolar bağışlama kararı verildi." denildi. Gönderide, bir arama kurtarma savaşına ilişkin kareler de yer aldı.