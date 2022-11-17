Aktüel
17 Kasım 2022 - 14:51

Ünlü içecek üretici o ürünleri geri çekiyor

Dünyaca ünlü içecek üreticisi Coca-Cola'nın Birleşik Krallık'ta noel için ürettiği Sıfır Şekerli kolaların çoklu paketini ürüne özel hazırlanmış noel ambalajıyla birlikte geri toplatacağı ve bu durumun yapılan bir üretim hatası neticesinde bazı ürünlerin orjinal kola içermesinden kaynaklı olduğu konuşuluyor.

Aktüel
17 Kasım 2022 - 14:51
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Ünlü içecek üretici o ürünleri geri çekiyor
Dünyaca ünlü içecek üreticisi Coca-Cola'nın Birleşik Krallık'ta noel için ürettiği Sıfır Şekerli kolaların çoklu paketini ürüne özel hazırlanmış noel ambalajıyla birlikte geri toplatacağı ve bu durumun yapılan bir üretim hatası neticesinde bazı ürünlerin orjinal kola içermesinden kaynaklı olduğu konuşuluyor.

330 ml'lik kutu içeceklerden oluşan 24'lü paket halinde satılan ambalajlı ürünler yaşanan bu hata sebebiyle geri toplatılacak.Gıda Standartları Kurumu FSA, ürünün şeker alımını yönetmesi gereken tüketiciler için potansiyel bir risk olabileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ünlü içecek üreticisi ürünlerini geri çekiyor

Satış noktalarında bilgilendirme yapılacak

Satış noktalarında konuyla ilgili bilgilendirici içeriklerinde paylaşılacağı belirtilirken, bu içeriklerde müşterilere ürünlerin neden toplatıldığı açıklanacak ve ürünü satın almış olmaları halinde ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulacak.

FSA, eğer herhangi bir müşteri ürünü satın almışsa ve şeker konusunda bir sağlık riski varsa, ürünü içmemesi gerektiğini söyledi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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