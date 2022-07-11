Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da tekne kazası geçiren Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti!

İş insanı olarak tanınan Ünal Pala tatil yaptığı Bodrum'da teknede kaza geçirdi. Eşi ve kendisi hayatını kaybederken 12 yaşındaki kızları Mina yaralandı. Ünal Pala ve ailesinin geçirdiği üzücü tekne kazasıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ünal Pala ve ailesi tekne kazası geçirdiAnkaralı ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesi Bodrum'da tekne kazası geçirdiler. Kaza, 22.00 saatlerinde Torba Mahallesi Kaynar çevresinde otel bölgesinde yaşandı. Ünal Pala'nın kullandığı tekne kazası ne yazık ki kayalıklara çarptı. Ünal Pala ve eşi Evrim Pala ağır yaralandı. 12 yaşındaki kızları Mina Pala ise tekneden denize savruldu. 12 yaşlarındaki kızı Mina çevredeki insanların yardım etmesiyle denizden çıkarılmayı başardı.
Çevredekiler olayı görür görmez sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiğini söyledi. 12 yaşlarındaki kızları Mina olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından hastaneye sevk edildi. Mina'nın hayati tehlikesi olmadığı ve durumunun iyi olduğu belirlendi. Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın olay yerindeki incelemelerin ardından cenazelerinin Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.