Ünlü isim transparan giydi ağızlar açık kaldı! Ala Tokel takipçilerinin iltifat yağmuruna tutuldu! O isimler bu pozlara kayıtsız kalamadı!













ALA TOKEL'İN ÇOK KONUŞULAN ELBİSESİ









Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, çektiği cesur pozlar ve Youtube'da yayınladığı videolarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle Instagram hesabını aktif olarak kullanan Tokel, transparan ve dekolteli kıyafetlerle çektiği fotoğrafları paylaşarak takipçilerini etkiliyor. Ünlü ismin takipçileri, dekolteli fotoğraflarını büyük bir ilgiyle karşılıyor ve beğeni yağmuruna tutuyor. Ala Tokel, bir dönem Survivor 2021 yarışmasına katılmış ve performansıyla dikkat çekmişti. Ayrıca, Survivor'da tanıştığı Yiğit Poyraz ile bir süre aşk yaşamıştı. Son olarak, Cannes Film Festivali'ne katılan Tokel, iddialı bir tercih yaparak transparan elbisesiyle büyüleyici bir görünüm sergiledi.1994 doğumlu olan Ala Tokel, sosyal medya platformlarında paylaştığı pozlarla takipçilerini etkilemeyi başarıyor. Takipçileri, güzellik ve cazibesi karşısında "Bu güzellik halis mi?", "Olaysın", "Daha neler", "Ala Tokel farkı" gibi yorumlarda bulunuyor.Ala Tokel, 2018 yılında Eren Bülbül ile evlenmiş ancak bir süre sonra boşandığını açıklamıştı. Daha sonra, Survivor'da tanıştığı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamıştı. Genç fenomenin paylaşımlarını beğenen ünlüler arasında Buse Plan, Berrak Tüzünataç, Oğuzhan Uğur ve Danla Bilic gibi isimler bulunuyor. Ala Tokel, Instagram hesabında 581 bin takipçiye sahip. Ayrıca, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya eğitimi almış bir isim olarak da biliniyor.