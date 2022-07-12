Ünlü isimler şöhret olmadan önce ünlülerin kliplerinde oynamış! Gülşen'den Demet Özdemir'e bir çok isme şöhret kapılarını açan klipler...







Deniz Akkaya





Tuğba Altıntop











Çağla Şıkel





Ahmet Kural





Yılmaz Erdoğan





Oktay Kaynarca





Demet Özdemir





Gülşen





Ceyda Düvenci





Murat Boz





Çağatay Ulusoy





Tolga Sarıtaş





Birkan Sokullu





Çektikleri dizi ve filmlerle adlarından sürekli söz edilen ve magazin gündeminde sürekli yer alan bazı ünlülerin yıllar önceki klip görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü olmadan önce dönemin ünlülerinin çektikleri kliplerde oynayan çok sayıda ismin eski halleri ise şaşkınlıkla karşılandı. İşte, bir dönem daha yolun başında olan bazı ünlülerin gençlik halleri..Nihat Doğan'ın 'Maçoyum Ben' isimli klibinde oynayan eski manken ve sunucu Deniz Akkaya'nın eski hali görenleri şaşkına çevirdi.Uzunca bir süre müzik listelerinde kalan ünlü şarkıcı Çelik'in seslendiği Hercai'nin klibinde oynayan ünlü ismin Tuğba Altıntop olduğu öğrenildi. Şarkıcı Rafet El Roman ile 1996–2002 yılları arasında evli olan Tuğba Altıntop'un eski halleri dikkat çekti.Günümüzde hem sunuculuk hem de modellik yapan Çağla Şıkel'in Çelik'in 'Benimle Evlenir misin?' klibinde yer aldığı görüldü.Komedi filmi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi olan Ahmet Kural, Yücel Arzen ve Devrim Gürenç'in İki Alyans adı verilen klibinde rol almış.Emel Müftüoğlu'nun en çok dinlenen şarkılarından birisi olan 'Bir Ümit Doğmaz mı?' klibinde oynayan Yılmaz Erdoğan'a diğer ünlü isim Oktay Kaynarca'nın da eşlik ettiği görüldü.Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan ve performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Oktar Kaynarca'nın Sertab Erener'in severek dinlenilen Ateşle Barut adlı şarkısının klibinde de rol aldı.Son zamanların en çok parlayan yıldızları arasında yerini alan Demet Özdemir'in ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın Ateş Et Ve Öldür adlı şarksıına çektiği klibinde dans ettiği öğrenildi.Sahne şovları ve sahne kıyafetleriyle sürekli magazin gündeminde yer almayı başaran Türk Pop Müziği'nin kraliçelerinden Gülşen 1996'da Tulga'nın 'Ay Bu Kız Beni Öldürecek' adlı şarkısında çektiği klipte oynadığı anlaşıldı. Şimdilerde 46 yaşındaki Gülşen'in yıllar geçtikçe olan değişimi ise oynadığı kliple de net bir şekilde görünüyor.Ünlü şarkıcı Levent Yüksel'in 'Bir Daha' adlı şarısına çektiği kilpte rol alan Ceyda Düvenci'nin bu kilpten sonra yıldızının parladığı öğrenildi. Şimdilerde projelerin vazgeçilmez isimleri arasında yerini alan Düvenci'nin meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği bulunuyor.Aslında Nil Karaibrahimgil'in 'Bronzlaşmak' isimli klibi ile anılan Murat Boz'un ilk olarak klibiyle anılır ama Murat Boz Ajda Pekkan'ın Amazon klibinde oynadığı ortaya çıktı.Genç kızların gözdesi yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un Akın'ın 'Oldu mu Yar' klibinde oynadığı öğrenildi. Çağatay Ulusoy'un daha yeni tanınmaya başladığı dönemlerde ise klipte gösterdiği cesur sahnelerle gündemde olmuştu.Günümüzdeki yapımlarda en çok tercih edilen oyuncular arasında yer alan Tolga Sarıtaş, ünlü rock müzik sanatçısı Özlem Tekin'in 'Kimse Bilmez' klibinde oynadığı anlaşıldı.TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı isimli diziyle hayranlarının gönüllerini bir kez daha fetheden Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu adlı şarkısına çektiği klipte rol aldı. Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci'nin cesur sahneleri ise klibin yayınlandığı dönemlerde oldukça fazla konuşulmuştu.